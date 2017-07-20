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Dozerli ‘İŞ’güzarlık

İş Bankası’nın Adana’da polis merkezi yapımı için kamulaştırma kararı alınan 66 yıllık tarihi yapıyı yıktırdığı ortaya çıktı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:06
Dozerli ‘İŞ’güzarlık

Ümmetin İstiklal Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne destek için gönderdiği paralarla kurulan İş Bankası’nın, kamulaştırma kararı alınan bir yapıyı yıktırdığı ortaya çıktı. CHP’nin bankası, Adana Seyhan’da 1950’li yıllarda kendilerine bağlı olarak kurulan bir fabrikanın yönetim merkezi olarak inşa edilen ve yıllardır atıl olan binayı, terör ve uyuşturucu hadiselerinin sıkça yaşandığı bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla polis merkezi yapılma kararının alınmasının hemen ardından yıktırdığı tespit edildi.

YILLARDIR ATIL DURUMDA

Yıkım skandalının yaşandığı yapı, 66 yıl önce inşa edilen Adana’nın Seyhan ilçesinde, D-400 karayolu üzerinde bulunan Güney Sanayi Tekstil Fabrikası binasının idare merkezi. İş Bankası bünyesindeki fabrika, zamanla etkisini yitirdi. 1998’e gelindiğinde tekstil fabrikasının yönetimi ile birlikte ve idare merkezi de değişti. 19 yıldır terk edilmiş vaziyette olan eski fabrika binasının bir dönem kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gündeme gelse de kent protokolünün girişimleri neticesinde bu işlem gerçekleşmedi.

VALİLİĞİN KRİTİK KARARI

Tarihi yapı ile ilgili harekete geçen Adana Valiliği çok kritik bir karar aldı. Valilik, geçtiğimiz haziran ayında, binanın polis merkezi olarak topluma hizmet vermesini kararlaştırdı. Bölgede bulunan Denizli mahallesindeki Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi’nin terör saldırılarına maruz kalması ve güvenlik açısından zaaf oluşturan bir konumda yer alması, bölgeye daha hakim bir noktada olan eski fabrika binasının polis merkezi olarak faaliyete geçirilmesi kararında etkili oldu. Terör ve uyuşturcu olayların sıkça yaşandığı bölgedeki asayişin tam olarak sağlanmasına olanak tanıyacak polis merkezi projesi ile, eski fabrika binasıyla ilgili kamulaştırma girişimleri başladı. Valiliğin teklifiyle Seyhan Belediyesi Meclisi, haziranda tarihi fabrikanın idari binasının olduğu bölgeyi kamulaştırma kararı alarak, yapının güçlendirilerek polis merkezi olarak kullanılmasına oy birliğiyle karar verdi. Adana Valiliği ayrıca Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak binanın koruma altına alınmasını talep etti.

POLİS MERKEZİNE İŞ BANKASI DOZERİ!

Askıya çıkarılan binanın koruma altına alınmasının bu hafta kesinleşmesi beklenirken İş Bankası’ndan şok bir hamle geldi. İş Bankası Adana Bölge Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı etkinliklere odaklandığı 15 Temmuz günü yapıya iş makinalarını soktu ve yıkım uyguladı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine bölgeye intikal eden zabıta ekipleri, yarıya yakını yerle bir edilen tarihi yapıdaki yıkımı durdurdu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak tesisi işgüzarlıkla yıktıran İş Bankası yetkilileri, yapı hakkında 15 yıl önce alınmış yıkım kararını gerekçe gösterdi. Ancak alınan kamulaştırma kararının, bina hakkındaki tüm kararları geçersiz kıldığı öğrenildi. İş Bankası’nın yıllardır çürümeye terk ettiği tarihi yapıyı, valilikçe polis merkezi yapılması kararı alınmasının hemen ardından yıkma teşebbüsünde bulunması akıllarda soru işaretlerine yol açtı.

HALKIN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ

Terör ve uyuşturucu olaylarının önlenmesi noktasında polis merkezi olarak önemli görevler icra etmesi öngörülen binanın İş Bankası tarafından yıktırılması bölge halkının büyük tepkisini çekti. Adanalıların, İş Bankası’nı boykot kampanyası başlatmaya hazırlandığı ve bankada hesabı bulunanların hesaplarını kapatmaya başladıkları öğrenildi.


FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:06
  1. Güney Sanayi Tekstil Fabrikası
  2. Adana Seyhan
  3. İş Bankası
  4. İş Bankası adana
  5. İş Bankası fabrika
  6. Adana Valiliği
  7. Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi
  8. Seyhan Belediyesi Meclisi
  • Muhammedin ümmetiMuhammedin ümmeti18 dk önce
    Ak parti belediyesi camii yıktı kelime yazmadınız akit dostları. Bunu yapmayalım. Dürüst davranalım...
  • KeskinKeskin35 dk önce
    Kopekler
  • Peygamberler şehrinden Peygamberler şehrinden 1 sa önce
    66 yıllık bir beton yığınına sız tarih mi diyorsunuz yapmayın Allah aşkına turkiyede o kadar büyük yüz binlerce tarihi alanlarımız korumasız tahrip olurken sız çıkıp saçma sapan 60 yıllık bir yapıya tarih diyorsunuz peh peh peh şanlıurfa da gelin tahrip olan tarihe size şahitlik edeyim tabi gündeminiz batıdan ibaret olduğu için yollarınız buralara pek yabancı kalır
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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