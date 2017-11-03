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Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda down sendromlu yüzücülerimiz rekor kırdı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:23
Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonada İrem Öztekin, 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle birinci olarak gençler dünya rekorunu eline geçirdi.

Muhammed Tuğrul Şahin ise 200 metre kelebekte açık yaş Avrupa rekorunu 4 dakika 41 saniye 11 saliselik derecesiyle ilk sırayı aldığı yarışta elde etti.

Şampiyona yarın sona erecek.

İREM'DEN BÜYÜK BAŞARI

Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'na büyükler kategorisinde ilk kez katılan İrem Öztekin, organizasyonda toplam 5 madalya kazandı.

100 metre kelebekte ilk sırayı alan, 50 metre kelebek stilde ikinci gelen İrem, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre sırtüstünde de üçüncü oldu.

İrem Öztekin, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Kazandığım madalyalar ve kırdığım dünya rekorunu kahraman şehitlerimize armağan ediyorum." dedi.

Federasyon başkanı Birol Aydın ise 2012 yılından sonra yapılmaya başlanılan performansa dayalı çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:23
  1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
  2. Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası
  3. İrem Öztekin
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