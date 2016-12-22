Cloudflare

'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği ile dünyada ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek akademik eğitim olan, "Down Şefler" projesi hayat buluyor. Down sendromlu gençler, bu proje ile birlikte aldıkları akademik eğitimin ardından aşçı olarak meslek sahibi olacak.

'Down şefler' projesi start aldı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:50
Bu haber 761 kez okundu

Down sendromlu gençleri hayata kazandırmayı amaçlayan Down Şefler projesi, özel gençleri eğlendirerek öğretirken aynı zamanda meslek sahibi yapacak. İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Konfederasyonu’nun işbirliği ile hayata geçirilen proje, down sendromlu gençleri meslek sahibi yapma adında dünyada ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Proje ile ilgili bilgi veren İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, “İstanbul Down Sendromu Derneği tamamen eğitim ve mesleki eğitim veren bir sivil toplum örgütü anlayışında hizmet veriyor. Burada amacımız lise eğitimine kadar gayet iyi giden çocuklarımızın, lise eğitiminden sonra iş imkanı ve mesleki eğitim almadıkları için tekrar geri eve dönüş oluyor. Biz tekrar eve dönüşleri önlemek adına hayatın içinde kalmaları içim Tomurcuk Vakfı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde Down Şefler diye bir çalışma başlatıyoruz” dedi. Projenin öneminde değinen Tuncay, “ Burada amaç çocukların en sevdiği ve en keyif aldığı meslek gruplarını tespit edip bunlara, ciddi ve kalıcı bir eğitimden sonra yüzde yüz istihdama yönelik iş imkanı sağlamak. Burada da beslenme çok önemli bir konu. Özellikle çocuklarımızın tatlıya çok büyük bir ilgileri var. Dedik ki biz bunları mesleğe dönüştürüp, en azından hayatın içerisinde liseden sonra da kalabilsinler. Şu anda İstanbul’da ve Ankara’da olmak üzere iki ayaklı bir projemiz var. Üç ile beş arasındaki down sendromlu gencimize, 23 hafta ciddi bir akademik eğitim vereceğiz, profesyonel aşçılar işbirliğinde. Ve bu proje kapsamında hem 3 haftada onların mutfağına Türkiye’nin ünlü çiftlerini misafir edeceğiz. Hem bu 23 hafta sonunda sağlıklı beslenme kitabı ortaya çıkacak. Ve en önemlisi de Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun sağlayacağı iş imkanlarını çocuklarımıza sağlamış olacağız. Çünkü downlu gençler, bireyler gerçekten akademik eğitim aldıklarında çok ciddi yerlere geliyorlar. Biz bu örnekleri çoğaltmak ve başarı noktasında onların yapabildiklerini, en iyi neyi yapıyorlarsa, o anlamda onları geliştirmek ve toplumun, hayatın tam ortasında onları bağımsız birey olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz”şeklinde konuştu.

Proje Dünyada ve Türkiye’de ilk..

Akademik eğitim alma ve meslek edindirme anlamında projenin ilk olma özelliğine değinen Tuncay, “Bu ciddi anlamda Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacak. Yani 23 haftalık akademik bir eğitimin, gerçekten aşçıların alacağı ders müfredatını biz aldık, modül oluşturduk. Bu modülü oluştururken de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki uzmanlardan da destek aldık. Yani biz ayakları yere değen nokta atışlı bir çalışma ortaya koyacağız. Amacımız günü kurtarmak değil, çocukların liseden sonraki hayatlarında ’ben de varım’ diyebilecekleri, hayatın içerisinde kalacakları, meslek işi kazandırmak. Yoksa kuru pasta yapıyorlar, meslek anlamında Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.
Tuncay, bundan sonraki aşamada Down DJ şeklinde bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Tuncay, projelerin başarılı olması durumunda down sendromlu daha fazla genci projeye dahil edeceklerini söyledi.

Projeye destek veren Tomurcuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sernur Karagöz ise, “Tomurcuk Vakfı kurulduğu günden bu yana özel çocukların ve gençlerin çeşitli alanlarda kendini ispat etmesine yönelik çalışmalar yapan ve atölyeleri bulunan bir vakıf. Burada bizlerle olan çocuklarımız atölyelerimizde kendilerini defalarca kere ispatlamış çocuklarımız. Hatta Gözde ve Damla iki hafta önce katıldıkları bir yarışmada İzmit’te bir çikolata festivalinde katıldıkları ekiple birincilik madalyası aldılar. Dolayısı ile bu proje içinde de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Önemli olan bu bireylerin yapamadıklarını değil de yapabildiklerini üstüne gidilebilmesi ve onlara o konuda destek olunabilmesi. Zaten eğitim aldıklarında gerçekten çok başarılı oluyorlar. Ben bu projenin de çok isabetli bir proje olduğunu düşünüyorum onlar için. Ve bir pilot proje gibi bakmak gerektiğini düşünüyorum ilk olması nedeniyle. Bu bir sürü kuruma, bizim dışımızdaki vakıf ve derneklere de örnek olabilir” dedi.
Çikolata festivaline katılarak birincilik alan down sendromlu Gözde Güven ve Damla Solak ise başarılı çalışmalarını anlattı. Bir hayli heyecanlı oldukları görülen Gözde Güven ve Damla Solak, yaptıkları çalışmanın beğenildiği ve bundan sonra da ödül almak için gayretlerini sürdüreceklerini anlattılar.

 
Etiketlerdown sendromuşeflerdown şefler
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!

Uzmanlar günde 3 fincandan daha fazla kahve içenleri reflü konusunda…

'Down şefler' projesi start aldı'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği…

Sosyal medya psikolojinizi bozuyorSosyal medya psikolojinizi bozuyor

Modern çağın yeni sendromlarından sosyal medya bağımlılığı, her geçen gün…

Çift görmenin nedenleri nelerdir?Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği…

Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Aşırı uyku uyunması çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu…

Çıban sorununa bitkisel çözümler!Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol…

Çıkık nasıl tedavi edilir?Çıkık nasıl tedavi edilir?

Kazalar sonucu meydana gelen çıkıklar nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Anne adaylarına kış uyarısı!Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal…

Kadınlar kalp krizi geçirdiğini anlayamıyorKadınlar kalp krizi geçirdiğini anlayamıyor

Bilim adamları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini…