Down Kafe'yi Bilal Erdoğan açtı

İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde yaptırılan Down Kafe Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Açılış törenine Erdoğan’ın yanı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan kalabalık bir topluluk katıldı. Açılışta İzmit Belediyesi Engelsiz Ritm Grubunun gösterisi büyük ilgi gördü.

Engelli vatandaşlarımızın sayısının sanılanın çok üzerinde olduğunu belirten Erdoğan,”Engellilerimiz sayısı hem de sanılanın üzerinde. Çünkü çoğu zaman bazı ailelerin gücü yetmediği bazen de imkanlar el vermediği için evden çıkmıyorlar. bugün burada açtığımız Down Kafe gibi çalışmalar bu kardeşlerimiz hayata katılmalarını, iyi zaman geçirmelerin sağladığı için özellikle çok önemli çalışmalar” dedi.

Önümüzdeki günlerde birinci yılını dolduracağımız 15 Temmuz’un unutulmamasını söyleyen Erdoğan,” Birinci yılını İnşallah önümüzdeki günlerde dolduracağımız 15 Temmuz’un bütün her şeyi ile unutulmaması, bundan çıkarılması gereken derslerin de çıkarılmasını diliyorum. Allah bu millete zeval vermesin Bu topraklar üzerinde, bu milletin değerleri üzerinde çok planları olanlar var. Aramıza tefrika tohumları ekmeye çalışanlar var. Bizim güçlendiğimiz görmek istemeyenler var. Niye biz güçlendiğimiz zaman zorbaların oyunlarını bozuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan’dan sonra kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkan’ı Nevzat Doğan, “2003 yılından beri alt komisyonunda benimde bizzat görev yaptığım, engelli yasasının çıkarılmasında önemli çalışma yapıldı. Bir engelli dostu olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat direktifleriyle cumhuriyet tarihinde engellilerimizin çok farklı kazanımları ve yaşamlarıyla ilgili engelsiz çalışmalar başladı. Bugüne kadar şehrimizin bir çok yerinde bu yasanın gereklerini yapma konusunda çalışmalar yapıldı. Bir engelli dostu belediye ve belediye başkanı olarak bizler de önemli çalışmalar yaptık. Daha yapacak çok işimiz var. Bugün gururla, belki mütevazi, anlamı yüksek bir yeri açmanın heyecanı içindeyiz. Bize sosyal belediyecilikte ilham kaynağımız olan başta Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, hükumetimize, bakanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bilal Erdoğan Beye, bir kez daha bu motivasyonuyla buralara kadar gelip destek olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Engelliler, bizim hayatımızın bereketidir. Onlara ne kadar güzel hizmet edersek, o kadar bereketimiz artacaktır. Onların derdi bizim derdimiz, onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Bu güzel kafemiz, engellilerimize ve İzmit’imize hayırlı olmasını diliyorum. İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan ve ekibini bu güzel projelerinden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Down Kafe’nin açılışı yapıldı.