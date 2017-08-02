Dow Jones ilk kez 22.000 puanın üzerine çıktı

Dow Jones Sanayi Endeksi 48,04 puan (yüzde 0,22) artışla 22.011,96 puana yükselirken rekor seviyeden açıldı. Böylece, endeks, analistlerin kritik eşik seviyesi olarak gördüğü 22.000 puanını da aşmış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 10,47 puan (yüzde 0,16) yükselişle 6.373,41 puana ulaşırken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,80 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.475,55 puandan güne yatay seviyeden başladı.

Dün, teknoloji devi Apple'ın bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 7,1 oranlarında arttığını bildirmesinin ardından, bugün şirketin hisselerinde yükseliş görüldü.

Apple hisseleri, dünü 150,05 dolardan kapamasının ardından bugün 159,28 dolardan açılarak yüzde 6,1 prim yaptı.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 178 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 190 bin olarak belirlenmişti.