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Dow Jones ilk kez 22.000 puanın üzerine çıktı

New York borsası "karışık" açıldı. Dow Jones Sanayi Endeksi kritik eşik seviyesi olan 22.000 puanı aştı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:49
Dow Jones ilk kez 22.000 puanın üzerine çıktı

Dow Jones Sanayi Endeksi 48,04 puan (yüzde 0,22) artışla 22.011,96  puana yükselirken rekor seviyeden açıldı. Böylece, endeks, analistlerin kritik  eşik seviyesi olarak gördüğü 22.000 puanını da aşmış oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 10,47 puan (yüzde 0,16) yükselişle 6.373,41  puana ulaşırken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,80 puan (yüzde 0,03) düşüşle  2.475,55 puandan güne yatay seviyeden başladı.

Dün, teknoloji devi Apple'ın bu yılın nisan-haziran döneminde net kar  ve gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre, sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 7,1  oranlarında arttığını bildirmesinin ardından, bugün şirketin hisselerinde  yükseliş görüldü.

Apple hisseleri, dünü 150,05 dolardan kapamasının ardından bugün  159,28 dolardan açılarak yüzde 6,1 prim yaptı.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 178 binlik artışla  beklentilerin altında kaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 190 bin olarak  belirlenmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:49
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