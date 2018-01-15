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Dövülerek öldürülen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı

Antalya'da dövüldüğü iddia edilen bebek, kaldırıldığı hastanede öldü. Hadi A. adlı bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
Dövülerek öldürülen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darbedildiği iddia  edilen 3,5 aylık Hadi A. adlı bebek, kaldırıldığı hastanede öldü.  Alınan bilgiye göre, bir ay önce boşanmalarına rağmen beraber yaşamayı  sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç, 3,5 aylık bebekleri Hadi A'yı, ağır yaralı  şekilde Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

 Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin  vücudundaki darp izlerini gören sağlık görevlileri durumu polise bidirdi. Ölümü  şüpheli görülen bebeğin cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Baba A.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde kendisinin de evde olduğu  sırada meydana gelen olayı görmediğini, 2,5 yaşındaki kızının kül tablasıyla  bebeğin başına vurmuş olabileceğini söylediği öğrenildi. A.A, daha sonra eve  gelen N.Ç. ile bebeği hastaneye götürdüklerini anlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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