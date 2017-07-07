Dövizin ateşi yükseldi! O sınır aşıldı

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Euro 4.15 sınırı aşarak 4.1507 liraya ulaştı.
07 Temmuz 2017 Cuma 09:44
Euro 4.15 sınırı aşarak 4.1507 liraya ulaştı.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:44
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Dolar ve euro ne kadar
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