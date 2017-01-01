Döviz zararını konutla telafi edin

Başkent’te yaklaşık 50 yıldan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren BESA Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci değerlendirdi.

Efe Bezci, çok sayıdaki yatırım aracında sık sık artışlar, azalışlar olmasına karşın en istikrarlı yatırım aracının gayrimenkul olduğunu kaydetti.

Gayrimenkul alımında dövizdeki hareketlerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Efe Bezci, şunları söyledi: “Bugün özellikle lüks konut projelerinin malzemelerinin neredeyse yüzde 70-80’ini ithalat yoluyla getiriyoruz. Bu nedenle dövizdeki anlık hızlı yükselişler maliyetleri ciddi şekilde etkiliyor. Son birkaç ay içerisinde baktığımızda dolardaki artış yüzde onlara kadar ulaştı. Bu şunu gösteriyor; dövizin bu bantta tutunması durumumda bugün örneğin Kent İncek projemizde 500 bin liraya satılan bir konutun birkaç ay içerisinde liste fiyatı 550 bin lira olarak revize edilmesi gerekiyor. Bu nedenle parasını Türk lirasında tutanların zarardan kurtulacakları en iyi yol yatırımlarını en kısa sürede konuta kaydırmaları olacaktır.”