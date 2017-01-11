Döviz mafyası mahkemelik oldu!

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ABD'de savcılık, kendilerini döviz mafyası olarak tanımlayan bir gruba üye üç tradera piyasayı manipüle ettikleri iddiasıyla dava açtı.

İddianameye göre üç trader 2007-2013 yılarında kendilerini 'Mafya' ve/veya 'Kartel' olarak tanımlayan bir grubun üyeleri olarak telefon, mesaj ve chat odaları üzerinden iletişime geçerek piyasada gösterge alınan kur fixinglerinde manipülasyon yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı iddianamede traderların belirli saatlerde emir girmek veya işlem yapmaktan kaçınarak fixi manipüle etmeyi denedikleri belirtilirken Savcı Bill Baer, iddianamenin traderların forex piyasasını kendileri veya müşterileri adına çıkar sağlamak için mnaipüle etmeleri üzerine olduğunu vurguladı. Baer, "Traderların bu aksiyonları global piyasalardaki tüm pozisyonları etkiledi. Bu duyurumuz FBI'ın global piyasalara suç teşkil edecek müdahaleleri soruşturma konusundaki kararlılığını güçlendirecektir." dedi.

DEV BANKALARDA ÇALIŞTILAR

İddianamede traderların isimleri de yer alıyor. Traderların CV'lerine bakıldığında ise 2007-2013 döneminde JP Morgan'dan Barclays'a birçok major bankada görev aldıkları gözler önüne seriliyor.

Richard Usher G11 FX trading bölüm başkanı olarak The Royal Bank of Scotland'da daha sonra da spot FX trading bölüm başkanı olarak JPMorgan'da yer almış bir isim.

Bir diğer trader Rohan Ramchandani ise Citi iG10 FX trading eski bölüm başkanı.

Christopher Ashton ise Barclays'ta spot forex trading bölümünden sorumluydu.

'Döviz Mafyası' hakkında dava dün açılmış olmakla birlikte soruşturmalar uzun süredir devam ediyordu. 2014 yılında WSJ'de yayınlanan bir Haberde traderların elektronik ortamdaki yazışmalarının ağırlıkla forex manipülasyonu üzerine şakalar ve sıklıkla alkol, uyuşturucu madde Yasemin Kadın Sitesiları konu aldığı görülmüştü.

MALİYET YILDA 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

New Change FX'in 2014 yılında paylaştığı bir raporda manipülasyonun yıllık maliyetinin İngiliz emeklilik fonları katılımcılarına yılda yaklaşık 11,5 milyar dolar olduğu hesaplanmıştı.

BANKALAR 5,7 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Barclays, Citigroup, JP Morgan, ve Royal Bank of Scotland 2015 yılında ABD Adalet Bakanlığı'na toplamda 5,7 milyar dolar ceza ödemek için anlamıştı. Olayın üzerine 'Mafya 3'lüsü' başta olmak üzere birçok trader görevinden ihrac edilmişti. Ancak savcılar bu olayın arkasındaki traderların de ceza alması konusunda ısrarcı olmuştu ve son dosyayla traderlara da ceza yolu görünmüş oldu.

Geçtiğimiz aylarda Deutsche Bank'ın bir soruşturma kapsamında teslim ettiği belgeler ise gümüşte dev bankaların dahil olduğu büyük bir manipülasyon şemasına işaret etmişti.