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Döviz kazandıran KOBİ’lere Eximbank desteği geldi

Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, Türk Eximbank destekleri kapsamına alındı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:01
Döviz kazandıran KOBİ’lere Eximbank desteği geldi

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında, ürün ve hizmet çeşidini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Banka tarafından yapılan son düzenlemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin, bankanın kullandırdığı düşük maliyetli kredi imkanlarından yararlanmalarının sağlanması amacıyla KOBİ tanımının kapsamı genişletildi. Söz konusu düzenlemeyle, turizm hizmetleri, uluslararası karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı hizmetleri, yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri sunan firmalara verilen kredi desteklerinin genişletilmesi amaçlanıyor. Böylece KOBİ niteliğindeki yaklaşık 10 bin firma daha bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilecek.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:01
  1. döviz
  2. KOBİ
  3. Türk Eximbank
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