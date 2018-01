Döviz büroları için yeni düzenleme geliyor

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar için yeni tebliğ yayımlandı.



Tebliğ ile 32 sayılı kararda tanımlanan ve döviz bürosu olarak bilinen yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlendi.



Bu kapsamda döviz büroları A ve B olmak üzere iki gruba ayrıldı.



5 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI



Yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Müsteşarlıktan izin alınması şart koşuluyor. A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 5 milyon Türk Lirasından, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise 1 milyon Türk Lirasından az olmaması gerekiyor.



HER YENİ ŞUBE İÇİN 2 MİLYON LİRA



Faaliyet izni almak için A grubu yetkili müesseseler için 500 bin Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge gerekiyor. Sadece A grubu yetkili müesseseler şube açabilecekken her bir şube için ödenmiş sermayeye 2 milyon Türk Lirası ilave edilmesi şart.



Daha önce bu şartlar A ve B grubu yetki ayrımı olmaksızın, "Ödenmiş sermayelerinin 250 bin Yeni Türk Lirasından az olmaması ve T.C. Ziraat Bankasına 80 bin euro yatırılması" şeklindeydi.



B GRUBU YETKİLİ MÜESSESELER NE YAPABİLİR?



B grubu yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabiliyor:



a) Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.



b) Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.



c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi batık çekleri satın almak.



ç) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.



d) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.



A GRUBU YETKİLİ MÜESSESELER NE YAPABİLİR?



A grubu yetkili müesseseler ise B grubu yetkili müesseselerin faaliyet konularına ilave olarak aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabiliyor:



a) Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.



b) Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.



c) Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek.



ç) Müsteşarlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak.



d) Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak.



e) Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Müsteşarlıktan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek.



f) Müsteşarlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.



2017'nin Mayıs ayında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz bürolarının daha sıkı denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, “Yapacağımız düzenleme ile döviz büroları daha etkin denetlenecek, şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak. Piyasa verileri de özel bilgi sistemleri ile daha yakından takip edilecek" demişti.