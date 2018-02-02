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Cani kızın annesi konuştu: Kızımsa kızım suçu varsa cezasını çeksin!

KKTC’nin Gazimağusa kentinde 3’ü kız 7 gencin, üniversite öğrencisi Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’yi (28) döverek öldürmesi, yavru vatanda büyük etki uyandırdı.

02 Şubat 2018 Cuma 08:30
Cani kızın annesi konuştu: Kızımsa kızım suçu varsa cezasını çeksin!

Polisin yakaladığı 3 şüpheli B.Ç. (16), Z.K. (22) ve O.K. (18) dün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme hakimi Gökan Asafoğulları, B.Ç.'nin baba ve ablasına, “Bu çok ciddi bir suç, kızınıza bir avukat tutun” dedi, ancak baba “Ne cezası varsa çeksin, ben avukat tutamam. Devlet bir avukat verirse, ondan yararlansın. Suçu varsa, cezasını çeksin. Bu millete kötü örnek olmasın. Kızımsa kızım. Gereğinin yapılmasını istiyorum” karşılığını verdi.

Hâkim, 3 şüpheli için 2 gün tutukluluk emri verdi. Duruşmanın ardından mahkeme önünde şüphelilerin aileleri arasında tartışma çıktı. O.K. ve Z.K.'nın aileleri, B.Ç.'nin ailesine, “Kızınıza sahip çıkmadınız, sokağa attınız. Sonu bu. Oğullarımızın başını yaktı” diye tepki gösterdi.

Polis dün gece firari şüphelilerden A. S. (28), O.K. ve S.D.'yi ülkeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Son firari şüpheli N.Ş. (28) Kıbrıs Rum yönetimine kaçtı. Yakalanan 3 gençle birlikte tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

Bu arada, Nijeryalı Kennedy Dede'ye otopsi yapıldı. Nijeryalı gencin, göğüs kafesi ve başına çok sayıda darp aldığı, akciğerlerinde ciddi yaralanmalar görüldüğü ve beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirlendi.

ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

Cinayeti öğrenen Kennedy Dede'nin çoğu Nijeryalı okul arkadaşları da Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde protesto gösterisi düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrenciler, “Adalet istiyoruz” diye sloganlar attı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 08:30
  1. Kennedy Taomwabwa
  2. kıbrıs
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