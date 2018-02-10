AK Parti'de yeni istifalar gelebilir
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifasının ardından 10 gün içinde AK Parti'de yeni istifalar olabileceği belirtiliyor.10 Şubat 2018 Cumartesi 10:26
Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.
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