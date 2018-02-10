AK Parti'de yeni istifalar gelebilir

Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.