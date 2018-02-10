Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti'de yeni istifalar gelebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin istifasının ardından 10 gün içinde AK Parti'de yeni istifalar olabileceği belirtiliyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:26
AK Parti'de yeni istifalar gelebilir

Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. istanbul
  3. ak parti
  4. AK Parti İl Başkanı

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DAHA ÇOK İSTİFA OLMASI GEREKİR ! AĞIR GİDİYOR, İYİCE ARINMAMIZ ŞART. BİR KISMI DA YARGIYA
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
  1. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
  2. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
  3. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
  4. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
  5. ABD'de İsrail hareketliliği
  6. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
  7. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
  8. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
  9. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
  10. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
  11. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
  12. "Kimse baskı altında değil, herkes..
  13. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
  14. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
  15. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
  16. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
  17. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
  18. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
  19. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
  20. İsrail Şam'ı bombalamaya başladı
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü