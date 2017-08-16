AK Parti teşkilatının yüzde 50'si değişecek
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sık sık dikkat çektiği metal yorgunluğunu aşmak için köklü değişime gidiyor. Partinin İl ve ilçe kongrelerinde teşkilatların en az yüzde 50’si değişecek.16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:53
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sık sık dile getirdiği metal yorgunluğunu aşmak için düğmeye basıldı. Hafta sonu başlayacak ilçe kongreleri ve ardından gerçekleştirilecek il kongrelerinde teşkilatların yüzde 40-50’si değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metal yorgunluğa işaret ederek verdiği değişim sinyali için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda bir ay boyunca kapsamlı bir çalışma yürütülerek, adaylarla ilgili geniş bir rapor hazırlandı. Rapor önceki gün AK Parti’nin MYK toplantısında Erdoğan’a sunuldu. Toplantıda kongre süreçleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
KISIR KAVGALAR BİTSİN
Erdoğan’ın kongre sürecinde daha fazla çalışılması gerektiğini belirterek, yenilecek kadrolarda daha çok kadın ve gencin görev alması gerektiğini belirttiği öğrenildi. İlk sınavın Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler olduğunu hatırlatan Erdoğan’ın, il kongreleri bittikten sonra sahaya güçlü bir şekilde inilmesi gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi. Adayları belirlerken illerdeki kısır kavgaların bir kenara bırakılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan’ın halkta karşılığı olan isimlerin yönetimde yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca toplantıda Erdoğan’ın A takımına, zor durumda olanların tepsit edilerek sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, herkesin yaşadığı mahallelere ağırlık vermesinin üzerinde durduğu bildirildi.
YORULANLAR GİDECEK
Erdoğan’ın ‘yorulan varsa kenara çekilsin’ uyarısının ardından şu ana kadar Bursa, Yozgat, Uşak ve Karaman il başkanları aday olmayacaklarını açıklarken bu rakamın önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Değişmesi gereken ne kadar kişi varsa değişecek. Bu oran yüzde 40-50 arası olabilir” denildi. Parti kurmayları, teşkilatlardaki değişimle ilgili şunları söyledi: “Daha önceki dönemlerde 200’e yakın ilçe başkanını değiştirmiştik. Yine 20 civarında il başkanı değişmişti. Önceki kongrelerde değiştirmeyi düşünüp değiştiremediklerimiz oldu. Araya 15 Temmuz darbe girişimi, referandum ve bir takım olaylar girdiği için de değiştirme şansımız olmadı. ‘Kongre sürecini bekleyelim o zaman değiştiririz’ diye düşündük.
İHANET ETMEDİLER
Şimdi kongre sürecinde değişmesi gereken arkadaşlarımızı değiştireceğiz ancak bu arkadaşlarımız kötü diye değiştirmiyoruz. Daha iyisini görevlendirmek için değiştiriyoruz. Yoksa zor zamanlarda bu arkadaşlarımız görev yaptı. 15 Temmuz darbe sürecini biz şu anda iş başında olan arkadaşlarımızla yaşadık. 5 tane 6 tane kongre yaptık, 3 tane olağanüstü kongre gerçekleştirdi. 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerini yaptık. Bütün bu süreçleri bu arkadaşlarımızda yönettik. Şimdi bunlar kötü oldukları için ya da ihanet ettikleri için değişmiyor. Daha aktif görev yapabilecek arkadaşlarımıza fırsat vermek için bu değişimleri yapıyoruz. Yoksa hepsi bizim kardeşlerimiz. Bu bir nöbet, bir bayrak değişimi.”
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Konyali28 dk önce Diyorlarki oy oranini koruyor haziran secimlerini hatirlayin daha kötü sonuçlar bizi bekliyor ak parti ciddi bi revizyondan gecip ilk yıllarindaki gibi sahlanmasi lazim Ahmet1 sa önce akp teşkilatlarındaki arkadaşlarısınız atladı, bindikleri araçlar, oturdukları mahalleler değişti. AkParti sonun başlangıcını yaşıyor. Safi1 sa önce Bu saatten sonra güzel bir sonuç çıkmaz hepsi hava geçmiş bazı şeyler 04061 sa önce Yorulan dinlenir tekrar işine bakar,yiyiciler gitsin bence..kemikçiler akp yi içten içe kemiriyor Osman soylu1 sa önce İl teşkilatları gönüllü olarak yolu açmalı yapması gerekenler varsa tekrar güventazelemeli.kırgınlıklar da bitirilmeli.eski yeni ayrımı yapılmamalı aaaaa bbb1 sa önce AK Parti ne zaman kendi öz seçmenine gerekli desteği verecek merak ediyorum. AK Partili olmayanlar Bürokraside daha ön plandalar ve kadrolar onlarla doluyor. AK Partiye taban tabana zıt bu kişiler değerlendirildikleri yerde gerçek anlamda AK Parti zihniyetinde olanların kenara itildiği dönemde AK Parti 2019 seçimlerini çantada keklik olarak düşünmesin diyorum. AK Parti gerçek anlamda kendi öz benliğine dönmeli ve kenarda bıraktıkları gerçek AK Parti anlayışında olanların gönlünü bir an önce almalıdır. Yunus 161 sa önce % 50 si değişecekse ben varım. Lakin göstermelik 4 tane il başkanı yorulmuş deyip dalga geçilmesin. 81 il başkanının, en az 50 kişi, 900 ilçe başkanının 500 ü bu işlere bulaşmıştır. Çünkü bu işin temelinde fetö vardı. Belediye başkanları ne olacak? İçişleri Bakanlığı istese işlem yapar, herkes yerinde duruyor. Suçu,Alt kademe memurlara at kurtul.(öğretmen, polis, hemşire, astsubay, adli memur, gardiyan, imam, diyanet görevli v. b.) Alt kademe memurlar, zaten feto nun yemi. 2019 a böyle hazırlanılmaz. TAYFUR YILDIRIM2 sa önce bu milletin size inananların geçim kaygısı vs.gibi derdi yok liyakat ehli ve mütevazi kimseler istiyorlar İslami hassasiyetiniz kadınların işin içine girmesiyle kaybolacak derecelere geldi gösteriş şatafat aldı başını gitti belediyelerde usülsüzlükler de iyice üstüne eklenirse bunun önüne geçmezseniz siyonistler dizginleri yeniden eline alır TM2 sa önce VARİSCİ TAYİN ETMESİNLER ?Giden, Yerine Adam Bırakmasın. Layık Olan, Gelsin. İSTİHDAM ÜRETİM SOSYALHAYAT konularında, SONUÇLARI ÖLÇÜLEBİLİR PROJELERİ OLAN LAR GELSİN. Parti Daha Geniş Tabana Açılsın. 2 senede 20 milyon üye sayısı olmalı. Can okur2 sa önce AK Parti içerisinde başlatmış olduğu değişimi destekliyorum. Böyle değişimin Bürokratlarda da olmasını bekliyorum. Hatta AK Partideki değişimden önce yapılması daha elzem. Mesela, Üniversiteye giriş puanlarındaki skandal gibi yapılan hatalar (benceBilinçli yapıldı AK Partiyi karalamak için) halkın güvenini olumsuz etkilemektedir. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bazı Bürokratların yaptıkları hatalar doğrudan AK Partinin icraatlarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenden dolayıdır ki Bürokratlardaki değişim bir an önce olmalıdır.