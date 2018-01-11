Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dostluk sona erdi, artık yüzüne bile bakmıyor

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bir dönem sıkı arkadaş oldukları Arda Turan'a artık selam bile vermiyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:42
Dostluk sona erdi, artık yüzüne bile bakmıyor

Devre arası transfer döneminden Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarının yapılması bekleniyor.

Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden dönecek olan Arda Turan ile ilgili olarak İspanyol spor sitesi Don Balon'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

"SELAM BİLE VERMİYOR"

Arda Turan'ın, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Haberde yer alan iddiaya göre; Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.

Lionel Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.

"ARDA'YI GÖNDERİN"

Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin de Arda Turan'a hiç güvenmediği bu nedenlede takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi.

(Takvim)

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:42
  1. arda turan
  2. lionel messi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haberi duyan 7 köy ayağa kalktı!
    1. Haberi duyan 7 köy ayağa kalktı!
    2. Türkiye'de ilk Bitcoin soygunu!
    3. Savaş gemileri kritik bölgeye girdi,..
    4. Akşener, İyi Parti'nin oy oranını..
    5. Türkiye’nin saygın hocaları bu okulda..
    6. Asker ailelerinden o ücret alınmayacak
    7. Hatipoğlu'na cinlerle ilgili tüyler..
    8. Artık erkekler için de o kadar önemli..
    9. Türkiye, Rusya ve İran arasında..
    10. İki kent arası 3,5 saate iniyor
    11. Galatasaraylıları kızdıracak açıklama!
    12. Böyle ikna etmeye çalıştı! Gel seni..
    13. Transferde sona doğru! Fenerbahçe'ye..
    14. Şenol Güneş forvet için isim verdi!..
    15. 'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    16. Almanlar Türkiye'ye akın ediyor.....
    17. Ve menajerinden flaşGalatasaray..
    18. Dev projede sona gelindi
    19. 'Oğlunun arkadaşıyım' dedi, bu hale..
    20. Hükümet'ten Kanal İstanbul açıklaması
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama