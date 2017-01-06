Dörtyol'da PKK sığınaklarında cephanelik bulundu

Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor.

Dörtyol'da PKK sığınaklarında cephanelik bulundu
Eklenme: 06 Ocak 2017, 11:02
Bu haber 4.604 kez okundu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta terör örgütüne ait çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve yaşam maddeleri bulunduğu bildirildi. 

Yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da; güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen, iki ayrı sığınak içerisinde; 1 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 1 Biksi makineli tüfek monte hamili, 20 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 mutfak tüpü, 200 metre su hortumu, bir taşınabilir bellek, muhtelif kıyafet, örgütsel doküman, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

 
EtiketlerHataypkkdörtyolGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.