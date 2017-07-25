Dortmund'un kabusu Beşiktaş

Beşiktaş, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Ön elemelerde ciddi sürprizler yaşanmazsa siyah-beyazlılar 24 Ağustos'taki kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi grup etabında yer alacak 32 takımın 23'ü belli. İlk iki torba da kesinleşmiş durumda. İkinci torbada yer alan takımlardan Borussia Dortmund'un internet sitesinde yer alan bir Şampiyonlar Ligi kura çekimi analizinde sarı-siyahlı ekibin nasıl bir gruba düşeceği tahmin edildi. Dortmund'un kendisi gibi ikinci torbada yer alan Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto ve Manchester United ile aynı gruba düşmeyeceği vurgulandı.

Analizde Borussia Dortmund'un düşebileceği en zorlu grup için ilk torbadan Real Madrid, üçüncü torbadan Napoli ve dördüncü torbadan Beşiktaş öngörüsünde bulunuldu. Dortmund'un düşebileceği en kolay grup ise Shakhtar, Liverpool ve Feyenoord'dan oluştu.



Kaynak:Ntvspor