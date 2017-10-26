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Dortmundlu futbolcudan fantastik gol

Borussia Dortmundlu oyuncu Raphael Guerreiro, antrenman sırasında akrobatik bir gole imza attı. İşte o anllar...

26 Ekim 2017 Perşembe 21:44
Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 21:44
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