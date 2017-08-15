Dortmund'dan Emre açıklaması
Emre Mor transferinde son dakika gelişmesi... İtalyan devi Inter'le masaya oturan futbolcu anlaşma sağlayamazken transfer dondurulmuştu. Alman ekibi Dortmund cephesinden Emre Mor'la ilgili açıklama gelirken Rusya ve İngiltere'den iki takım Emre Mor transferi için temasa geçti.15 Ağustos 2017 Salı 18:22
İtalyan devi Inter'le Dortmund arasında bir anlaşma yapılmıştı ancak Emre Mor ile Inter arasında henüz anlaşma yok.
GÖRÜŞMELER DURDU
Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Kicker'a Emre Mor'un halen kendi oyuncuları olduğunu belirtirken Inter'le oyuncu arasındaki görüşmelerin durdurulduğunu doğruladı. Zorc, Emre Mor'un Dortmund tesislerinde çalışmaya başladığını da duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Everton'ın genç futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. SB Nation'ın haberine göre Emre Mor, Gerard Deulofeu'nun bir reenkarnasyonu ve Everton'a beklediği verimi sağlayamayacak.
ZENİT HAREKETE GEÇTİ
Bir tek Everton devrede değil. Alman basınına göre Mancini yönetimindeki Zenit takımı da Emre Mor için harekete geçti. Ancak Emre'nin Rusya'da oynamak istemediği belirtildi.