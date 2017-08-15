Dortmund'dan Emre açıklaması

İtalyan devi Inter'le Dortmund arasında bir anlaşma yapılmıştı ancak Emre Mor ile Inter arasında henüz anlaşma yok.

GÖRÜŞMELER DURDU

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Kicker'a Emre Mor'un halen kendi oyuncuları olduğunu belirtirken Inter'le oyuncu arasındaki görüşmelerin durdurulduğunu doğruladı. Zorc, Emre Mor'un Dortmund tesislerinde çalışmaya başladığını da duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Everton'ın genç futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. SB Nation'ın haberine göre Emre Mor, Gerard Deulofeu'nun bir reenkarnasyonu ve Everton'a beklediği verimi sağlayamayacak.

ZENİT HAREKETE GEÇTİ

Bir tek Everton devrede değil. Alman basınına göre Mancini yönetimindeki Zenit takımı da Emre Mor için harekete geçti. Ancak Emre'nin Rusya'da oynamak istemediği belirtildi.