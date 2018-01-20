Dortmund puanı zor kurtardı

Bundesliga'da 19. haftanın açılış mücadelesinde Hertha Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin ilk golü Hertha Berlin'den geldi. Davie Selke ile öne geçen ev sahibi ekip, 71. dakikada Kagawa'nın golüne engel olamadı.

Borussia Dortmund, Shinji Kagawa'nın golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hertha Berlin ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund'un puanı 30'a yükseldi. Hertha Berlin ise puanını 25 yaptı.