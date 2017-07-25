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Dortmund Beşiktaş'tan çekiniyor

Borussia Dortmund resmi internet sitesinden yaptığı analizde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çekebilecekleri en zor grup kurasında Beşiktaş'a da yer verdi.

25 Temmuz 2017 Salı 10:41
Dortmund Beşiktaş'tan çekiniyor

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde karşılaşabilecekleri en zor rakipler olarak Beşiktaş'ın da bulunduğu bir grup belirledi.

Alman ekibinin resmi internet sitesinde yapılan kura analizinde, çekilebilecek en kolay ve en zorlu grup kurası açıklandı.

Buna göre Dortmund'un çekebileceği en kolay grup olarak Shakhtar Donetsk, Liverpool ve Feyenoord gösterilirken en zor grup Real Madrid, Napoli ve Beşiktaş olarak seçildi.

Dortmund'un 2. torbadan katılacağı kura çekimine temsilcimiz Beşiktaş ön elemelerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa 4. torbadan dahil olacak.

Dortmund'un sitesinde yer alan analiz yazısı.
Dortmund'un sitesinde yer alan analiz yazısı.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:41
  1. Beşiktaş
  2. Almanya
  3. Real Madrid
  4. Shakhtar Donetsk
  5. Madrid
  6. Feyenoord
  7. Dortmund
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