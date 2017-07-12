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Dört ülkeden Katar-ABD anlaşmasına cevap

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Washington ve Doha arasında dün imzalanan terörle mücadele mutabakatının yeterli olmadığını duyurdu. Dört ülkenin dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, bugün Cidde'de kritik bir toplantı yapacak.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:28
Dört ülkeden Katar-ABD anlaşmasına cevap

Katar krizinde sıcak saatler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dün Doha ziyaretinde imzalanan terörle mücadele mutabakatına, Katar'a tecrit uygulayan ülkelerden yanıt geldi.

Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından duyurulan ortak bildiriye göre, dört ülke Katar ve ABD'nin imzaladığı metni yeterli bulmadı.

Bildiride, "Adil taleplerimizin tamamı yerine getirilinceye kadar halihazırdaki uygulamalarımız devam edecek. Bu adım yetersiz. Katar makamlarının terörün desteklenmesi, buna kucak açılması ve finanse edilmesiyle mücadeledeki ciddiyeti yakından izlenecek" denildi.

ABD'nin krizi çözmek için gösterdiği çabayı öven dört ülke, buna karşın mevcut tablonun değişmediğini vurguladı.

Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, bugünSuudi Arabistan'ın Cidde'de kentini ziyaret ediyor. Tillerson, Katar karşıtı dört ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

Doha'da mutabakata imza koyan Tillerson, "ABD ve Katar birlikte finansmanın izini sürmek, işbirliği yapmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve bölgeyi güvenli tutmak için daha çok çaba gösterecek" demişti.

Bugün Cidde'deki toplantıdan önemli sonuçlar çıkabilir.

Yeni Türk askerleri Katar'da

Katar'da askeri üs kuran Türkiye, ülkeye yeni askeri birilkler göndermeye devam ediyor. Reuters, Salı günü daha fazla Türk askerinin Katar'a ulaştığını bildirdi.

En büyük destek Türkiye'den

5 Haziran'da kopan fırtınayla birlikte Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Doha yönetimini 'terörizm'e destek vermekle suçlayan ülkeler, kara, deniz ve hava sınırlarını kapattı, Katar vatandaşlarını sınır dışı etti.

Tecrite uğrayan Katar'a bugüne kadar en büyük destek Türkiye ve İran'dan geldi. 24 saat dolmadan Katar'a gıda malzemesi gönderen Türkiye, aynı zamanda askeri üs kararını da hızlı bir şekilde geçirdi.

'Tehdit edilemeyecek kadar zenginiz'

Söz konusu dört ülke, Haziran ayında Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sundu. Listede Türk askeri üssünün kapatılması, ünlü haber kanalı Al Jazeera'nın yayınlarının durdurulması gibi talepler vardı.

Katar bu listeyi reddetti, dört ülke Doha yönetimine yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi ise, tehdit edilemeyecek kadar zengin olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, krizin patladığı ilk günlerde attığı Twitter mesajlarıyla düğmeye kendisinin bastığını itiraf etmişti. 

Katar'da Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü bulunan Washington, şimdi Doha yönetiminin İran'la yakınlaşmasından tedirginlik duyuyor. Tahran yönetimi, Katar'a deniz ve hava bağlantılarını kullanma izni vermiş durumda.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:28
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