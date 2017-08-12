15 Temmuz kahramanları cinayete mi kurban gidiyor?
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından TSK, emniyet ve yargı camiasının kritik isimleri, şüpheli olaylar sonucu hayatlarını kaybediyor. Ölümler akıllara cinayet şüphelerini getirdi.12 Ağustos 2017 Cumartesi 06:36
15 Temmuz’daki hain darbe kalkışmasının ardından şüpheli ölüm vakaları arttı. Darbenin yıkıcı etkisinin büyük oranda giderildiği ve FETÖ’cü hainlerin inlerinin darmadağın edildiği son 4 aylık süreçte TSK, emniyet ve yargının kritik isimleri, şaibeli olaylar sonucunda can verdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Tümgeneral Aydoğan Aydın, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ardından şaibeler silsilesinin son halkasını, 15 Temmuz kahramanı Yüzbaşı Şevket Soyer’in geçtiğimiz gün ölümüne sebebiyet veren trafik kazası oluşturdu.
İLK İDDİANAMEYİ HAZIRLADI ŞAİBELİ KAZADA CAN VERDİ
Danıştay saldırısının yanı sıra Bayram Ali Öztürk, Hrant Dink, Necip Hablemitoğlu, Kaşif Kozinoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölüm vakalarında parmağı bulunduğuna yönelik önemli işaretler olan FETÖ’nün, 15 Temmuz’un ardından parmağı olduğuna dair ciddi şüpheler bulunan sırlı ölüm olaylarının ilki 10 Mayıs’ta Denizli’de gerçekleşti. 15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olan, Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için jet hızıyla tutuklama kararı veren, darbe sonrası FETÖ iddianamesini hazırlayan ilk isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Başsavcı Mustafa Alper, beraberindeki koruma polisi ile otomobiliyle görevine giderken kent çıkışındaki Bozburun Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kamyonun altında ezilen otomobilde FETÖ’cülerin kâbusu olan Başsavcı Alper, feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kaçan kamyon şoförü, Uğur Tufan daha sonra yakalanarak tutuklandı. Kazayı FETÖ zanlılarının gazetesi Cumhuriyet, söz konusu haberi, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla yayınladı.
ASKERİN SOKAĞA İNMESİNİ ÖNLEDİ HELİKOPTER KAZASIYLA ŞEHİT OLDU
Başsavcı Mustafa Alper’in şüpheli kaza sonucu can verdiği mayıs ayının son günü yüreğimiz bu kez Şırnak’ın Uludere ilçesinde yandı. 15 Temmuz’da Hakkari Çukurca’da birliklerine komuta ederken darbe girişimiyle ilgili gelişmeleri duyar duymaz komutanı olduğu Kayseri Komando Tugayı’nı arayarak, görev yapan komutanlara, tugayın dışına bir erin dahi çıkarılmaması talimatını veren ve askerin sokağa inmesini önleyen kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın 31 Mayıs’ta şehit oldu. Başarısız darbe girişimi sonrasındaki YAŞ toplantısında tümgeneral rütbesine yükseltilmiş olan Aydoğan Aydın, Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve ilginç bir şekilde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde bulunuyordu. 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, helikopter kazası sonucu beraberindeki 12 Mehmetçik’le birlikte son nefesini verdi.
FETÖ’YE GÖZ AÇTIRMADI MAKAMINDA ÖLÜ BULUNDU
Şaibeli bir ölüm vakası 31 Temmuz’da bu kez Emniyet teşkilatını sarstı. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Yapılan incelemede Çalışkan’ın başından tabancayla vurulduğu belirlendi. İlk bakışta intihar gibi görünen ölüm vakası üzerindeki sis perdesi hâlâ aralanamadı. Silivri Cezaevi’ndeki FETÖ’cü mahkûmlara yönelik sıkı tedbirleri ve FETÖ mücadelesindeki kararlılığıyla bilinen Hakan Çalışkan, Silivri’deki görevine 26 Aralık 2016’da atanmıştı.
BİR ŞÜPHELİ TRAFİK KAZASI DA İZMİR’DE
15 Temmuz gecesi Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ele geçirmek için gelen ve üzerlerinde sıkıyönetim belgeleri darbeci askerlerin polisler tarafından yakalanmasını sağlayan Yüzbaşı Şevket Soyer, İzmir’in Foça ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren Yüzbaşı Soyer’in kazasını fark ederek yetkililere bildiren kişinin Alman vatandaşı olması dikkat çekti. Kazanın şüpheli olduğunu söyleyen Soyer’in acılı yakınları, devletin bu elim hadiseyi detaylı bir şekilde araştırarak, kaza mı yoksa suikast mi olduğunun açığa çıkarılmasını istedi.
FARUK ARSLAN
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Ömer1 sa önce Aselsan mühendisleri muhsin yazıcıoğlu ve daha nice suikastleri bu şeytan yaptırdı ve bir delil bulunamadı şimdi hala devam ediyor demek oluyor ki devlet içinde hala deşifre olmamış gizli elemanları var bundan kurtulmanın tek yolu onun gibi düşünmek ve suikaste onları kurban etmek gerekir ama devlet geç kalıyor geç ceyhun1 sa önce Aynen tübitak'taki mühendislerin durumu gibi ,bunların hiçbiri kaza intihar değil suikasttir halk1 sa önce Normal kaza olduğuna ben de inan mıyorum.Devletimizin kritik görevlerde bulunan veya fayda sağlayan kişileri çok iyi koruması lazım.Bu gelişmeler FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadeleye zarar verebilir... Şule2 sa önce Biz de kaza süsü verip (yangın çıktı bilinemeyen nedenden gibi) şu hapisteki suikastçı bombacı fetöcülerden kurtulalım. Ayhan sırma 2 sa önce Maalesef bu böyle gelmiş ama böyle gitmemeli bu aziz ve kahraman milleti hiç bir hükümet haketmiyor birileri gizli eller ne kadar asil ve kahraman siyasetçi, bürokrat, asker ve bilim adamlarımız varsa şehit ediyorlar ve hükümetlerimiz bunlara engel olamıyor esas kefeni bu aziz millet giyiyor bedeli ödüyor ama nedense hep kaybeden oluyor kıymet bilen yok. Ülkemizin etrafı şiddetli ve tehlikeli bir şekilde bizi yok etmek isteyen abd, AB, kadim düşmanlar ermeni, Rum, Yunan, İsrail gibi nankör milletler tarafından çevriliyorken hala Suriye'de Irak'ta operasyon yapamıyoruz neden hala Fırat kalkanının devamı gelmedi daha ne kadar kandırılacağız? Mustafa s.2 sa önce yüzlerce kez söyledik... suikast olduğunu. gözlerinin önlerindeki savcılar bile normal trafik kazası dediler geçtiler.. he yav he hepsi normal kaza...Bu ülke işini doğru yapan veya başarı ile yapan her zaman cezalandırılır... ilker3 sa önce Hainler bitmiyor bu nasıl Türkiye cirit atıyorlarhainler dur demek lazım Nedim sakin3 sa önce Ne yapmışlarda kahraman olmuşlar? Özkan4 sa önce Var!! Birseyler var bunu eskidende yapiyorlardi!!! Grup vitamininve bir cogu!!! Ladiklimuzaffer4 sa önce Feto her aman avanelerini sahte kerametlerle kandırmış bağlamak için... Dinleme yapmış... Bu cinayetleride keramete bağlayıp örgütün dağılmasını önlemek isteyebilir...