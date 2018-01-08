Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dört şehit pilot FETÖ kurbanı oldu

Uçaklar olumsuz havada kaldırıldı. Güzergâhta dağ olduğu pilotlara bildirilmedi. Telsiz sürekli meşgul edildi. Faciaya yol açan komutanların tamamı FETÖ'den tutuklandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 06:54
Dört şehit pilot FETÖ kurbanı oldu

Malatya'da konuşlu 7'nci Ana Jet Üssü'nden 2015 yılı Şubat ayında, planlı gece uçuş eğitimi için havalanan iki RF-4E keşif uçağı, dağa düştü. Kazada, Kurmay Binbaşı Salih Sezer, Üsteğmenler Salih Atalay ile Zeynel Özbahçeçi ve Onur Özkaya şehit oldu. Ailelerin peşini bırakmaması üzerine hazırlanan raporda kazanın planlı olarak gerçekleştirildiği delilleriyle ortaya konuldu. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Rapora göre, uçaklar uçmaması gereken olumsuz hava şartlarında kaldırıldı. Pilotların verdiği rota yerine uçağın bilinçli olarak dağ seviyesine kadar indirildiği tespit edildi. Ayrıca telsizin sürekli meşgul edilmesinden dolayı pilotlar da var olan olumsuzluğu kuleye bildiremedi. Kuledeki radar izinden uçakların uçuş güzergahında dağ olduğu bilinmesine rağmen bu uyarı da pilotlara yapılmadı. Ayrıca yerde uçuş kontrol görevlisi olan Onur Özkaya da filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk tarafından, kurallara aykırı olarak uçakta görevlendirildi. Onur Özkaya, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada FETÖ'den tutuklanan Tümgeneral Murat Semiz'in damadı olan Pilot Üsteğmen Emre Çömez'in yerine uçtu. Yine rapora göre, filo komutanı Kurmay Binbaşı Ali Ertürk, 15 Temmuz darbesindeki rolünden dolayı FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Kaza sonrası bir ekip kurarak Binbaşı Ali Ertürk'ü aklayan Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın da FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı ve 15 Temmuz sonrası tutuklandı. Aynı şekilde Binbaşı Ali Ertürk'ü aklayan rapora imza atan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sistemler Başkanı Tuğgeneral Recep Sabri Özatak ile Tuğgeneral Kemal Akçınar'ın da yine FETÖ üyeliğinden tutuklandığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 06:54
  1. fetö
  2. şehit
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid, deplasmanda 2 puan bıraktı
    1. Real Madrid, deplasmanda 2 puan bıraktı
    2. Makineye kolunu kaptıran işçi ağır..
    3. KKTC'de, UBP Partisi önde gidiyor
    4. Uzman çavuşu vuran silahlı saldırgan..
    5. Uludağ'daki kurturna çalışmalarına..
    6. Katil İsrail elektrik konusunda da..
    7. Sağlık Bakanlığı uyardı! Virüs her yerde
    8. Taşeronda yeni gelişme! Bakanlık..
    9. Amerika'dan çok tehlikeli adım!..
    10. Beşiktaş'tan Hakkari'ye 5 milyonluk..
    11. Ilgaz Tüneli’nden 1,2 milyon geçiş
    12. Esnaftan ‘kara liste’ tepkisi
    13. Taşeron işçilere çağrı merkezi
    14. Hyundai sürücüsüz araç için hazır
    15. Yenilenen Honda Jazz Avrupa’dan önce..
    16. Balda coğrafi işaretle ihracat artacak
    17. Tesla Hummer’a kafa tutarsa
    18. Kavgaların partisi: CHP
    19. Bakan Kaya: Meseleyi yargının akışına..
    20. AYM, müftülere nikâh yetkisini..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    HDP'li başkan öldü!
    HDP'li başkan öldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    'Ahmedinejad tutuklandı'
    'Ahmedinejad tutuklandı'
    Türkiye, Kızıldeniz'deki tüm dengeleri altüst etti
    Türkiye, Kızıldeniz'deki tüm dengeleri altüst etti