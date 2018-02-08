Dört kameralı telefon resmen satışa çıktı!

Honor 9 Lite iki hafta önce Hindistan'da resmen duyurularak satışa sunulmuştu. Çinli şirket bugün yaptığı açıklamada ise, Honor'un yeni modelinin Kuzey Avrupa ülkelerinde de satışa sunulduğunu duyurdu.

Honor 9 Lite'ın en dikkat çeken özelliği hem ön hem de arka kısmında yer alan (13MP + 2MP) dört kamerası. 5,65inç büyüklüğünde ve 18:9 oranında bir ekrana sahip olan telefonda Kirin 659 yonga seti bulunuyor.

3.000mAh'lık bataryaya sahip telefonda ayrıca 3GB RAM ve 32GB'lık dahili depolama alanı mevcut. Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak olan telefonun Avrupa satış fiyatı ise 229 Euro.