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Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak

Valeler ve otopark görevlileri için mesleki standart getirildi. Son dönemde yaşanan adli vakaları önlemek için getirilen standart kapsamında dört işlem yapamayan ve sınavdan geçemeyen vale olamayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:15
Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak

Son dönemde otoparklarda yaşanan adli vakalarla gündeme gelen valelere mesleki standart getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aralarında valelerin de yer aldığı otopark görevlileri mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavdan geçecek.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, bu sınavdan geçemedikleri takdirde mesleki yeterlilik belgesi alamayacaklar. Belgeyi alabilmek için temel matematik, muhasebe ve ilk yardım bilgisi gerekecek. Valeler öfke kontrolünü ve doğru iletişim kurmayı da öğrenecek.

Vale, kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışacak, uyarı işaretlerini talimatlar doğrultusunda kullanacak, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylayacak, kişisel temizliğine dikkat edecek, iş kıyafetlerini giyecek, otoparkın düzenini sağlayacak, araçların düzenli park edilip edilmediğini kontrol edecek. Müşterilere otopark ücreti konusunda bilgi verecek.

İSPARK’TA BAŞLAYACAK

Otoparkta kaza olursa hasar durumu ve plaka bilgisini kaydedecek, aracı teslim almadan önce hasar olup olmadığını kontrol edecek. Araç teslim formuna plaka, kilometre, hasar bilgisi ve giriş saati bilgilerini yazıp müşteriye teslim edecek.

Uygulama ilk etapta İstanbul’da İSPARK’ta başlatılacak. Türkiye’de kayıtlı olarak çalışan 10 bin vale olduğunu söyleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, belgelendirme işlemlerinin bu yılın ortalarından itibaren başlayacağını aktararak “Belgeyi isteyen alabilecek, şu an için belge zorunlu değil ama gerekli görülmesi halinde mevzuatı hazırlayan ilgili bakanlık yönetmelik ile zorunlu hale getirebilir. Örneğin İçişleri Bakanlığı, servis şoförleriyle ilgili böyle bir yönetmelik hazırladı” diye konuştu. 

YOGA EĞİTMENLERİ SIRADA

Son dönemde popüler hale gelen meslek gruplarının standartlarını belirlemek için de çalıştıklarını söyleyen Ceylan, şu bilgileri paylaştı:

“Yoga eğitmenlerinin mesleki standartlarını belirlemek için ilgili meslek federasyonu ile ön protokol imzaladık. Nefes ve yaşam koçlarının mesleki standartlarını belirlemeye yönelik de çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde çalıştay düzenleyeceğiz.”

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:15
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