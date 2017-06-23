Dört dilde video yayınladılar...

Yeni yayınlanan "Ömer Ordusu 5" isimli videoda, Taliban yöneticilerinin konuşmalarına ve askeri eğitim görüntülerine yer verilmiş.

Filmin giriş kısmında Suriye başta olmak üzere İslam dünyasının büyük bir kısmında yaşanan savaşlarda yaralanan ve yaşamını yitiren siviller ile ilgili görüntüler yer alıyor.

Ülkedeki düşmanlara karşı "temiz ve saf bir cihat verdikleri ve cihadın her Müslüman üzerinde bir sorumluluk olduğunun" ifade edildiği filmde, "cihadın hedefinin yardıma muhtaç kişilere yardım etmek olduğu" vurgusu yapılmış. Ayrıca "cihadın zalim ve müfsidlere karşı adaleti tatbik etmek olduğu" mesajı da filmde ifade bulmuş.

Taliban filmde, "ülkedeki televizyon kanalları, radyo ve sosyal medya gibi yayın organlarıyla" kendi aleyhlerinde "bir kapmaya yürütüldüğünü" ifade ediyor. Ayrıca kendi aleyhlerinde yürütülen propagandaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği filmde, "Afgan halkının onurlu bir halk olduğu ve hiçbir zaman işgalcilerle iş birliği yapmadığı" belirtilmiş.

Afganistan'da büyük bir kısmı ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında ölen sivillere ait görüntüler de filmde yer alıyor. Filmde sivil halkın hava saldırılarından duyduğu endişe ve şikayetler dile getirilmiş. Görüntülerdeki öldürülmüş olan sivillerin çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

Filmde hafif ve ağır silahlarla yapılan eğitimlerin yanında, fiziksel olarak yapılan eğitimlere de yer verilmiş. Ayrıca filmde özel askeri taktiklerin kullanıldığı bazı kısımlar dikkat çekiyor.



Dört ayrı dilde yayınlanan filmde, Taliban savaşçılarının kendi ülkelerinde "işgalci güçlere karşı verdikleri mücadelenin meşru bir mücadele olduğu ve bunun İslam dininde yeri olduğu" vurgusu yapılmış.

Ayrıca çok sayıda Taliban savaşçısının Afganistan'daki eğitim kamplarında "ülkelerini işgal eden güçlere karşı saldırılar düzenlemek için eğitim gördükleri" bilgisine de yer verilmiş.



Taliban'ın kurucusu Molla Ömer ve Pakistan'da hava saldırısında öldürülen eski yöneticisi Molla Ahtar Muhammed'in de sesli mesajlarının yer aldığı filmde kesin zafer vurgusu oldukça ön planda tutulmuş.

Mepanews