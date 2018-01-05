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Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını dondurdu

Avustralya’nın 4 büyük bankasının son zamanların büyük trendi kripto para transferi yapan müşterilerin hesaplarını dondurduğu iddia ediliyor.

05 Ocak 2018 Cuma 09:25
Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını dondurdu

İddiaya göre National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia ve Westpac Banking Corporation kripto para transferi gerçekleştiren müşterilerinin hesaplarını dondurdu.İddiaların ardından yapılan açıklamalarda ise doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. 

2017 Haziran'ından bu yana kripto para işlemlerini yasaklayan bankalardan biri olan Commonwealth Bank tarafından yapılan açıklamada, "Paraların gönderildiği hesaplar daha önce yolsuzluklara karışmış hesaplar ya da Bitcoin ve diğer dijital para birimlerine yatırım yapmak amacıyla kullanılan hesaplar" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bankaların müşterileri, bankaların kendi hesaplarından, CoinJar, Coinbase, CoinSopt ve BTC Markets gibi kripto para borsalarına para transfer etmelerine izin verilmediğini ya da hesaplarının dondurulduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:25
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