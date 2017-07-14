Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dört Arap ülkesinden Aljazeera açıklaması

Katar'a abluka uygulayan dört Arap ülkesinin ilişkilerin düzelmesi için öne sürdüğü 13 maddelik talep listesinde yer alan 'Aljazeera'nin kapatılması' maddesi listeden çıkarıldı. BAE, söz konusu koşulun geri çekildiğini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:57
Dört Arap ülkesinden Aljazeera açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katar'a ambargonun kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı El-Cezirenin kapatılması koşulunun geri çekildiğini açıkladı.

The Times gazetesine konuşan BAE Devlet Bakanı Noura al-Kaabi Emirlikler El-Cezire’nin kapatılması yerine köklü değişikler ve yeniden yapılandırma fikrini destekliyor dedi.BAEli bakan demecinde diplomatik bir çözümden yana olduklarını,krizi tırmandırmak arayışında olmadıklarını belirterek "Çalışanlar işlerine ve Katar da TV kanalını finanse etmeye devam eder; ancak, İngilizce versiyonu koruyucu bir kalkan görevini üstlenirken, Arapçası radikal olan bir kanalı değil" diye konuştu.

Katar dış müdahaleyi reddetti

Buna karşılık El-Cezire'den yapılan açıklamada herhangi bir dış müdehaleyi reddettikleri belirtilerek "El Cezire Medya Ağı, örgütsel yapısına veya gazetecilik misyonuna ilişkin herhangi bir dış müdahaleyi reddediyor ve bağımsızlığını ve profesyonel editörel duruşunu yineliyor" denildi.Açıklamada şöyle denildi: El-Cezire gazetecilerin ve medya kuruluşlarının korku ve tehdit olmaksızın evrensel gazetecilik yapma haklarını desteklemeye devam ediyor. Özgür basının temel taşlarından biri, hükümetler veya herhangi bir diğer tarafın müdahalesi veya sansürü olmadan çalışma garantisidir. Geçtiğimiz 20 yılda El Cezire, editöryal bağımsızlığını korumuş ve gazeteciliğin evrensel değerlerine olan bağlılığımızın bir kanıtı olarak gelen baskılara boyun eğmeyi reddetmiştir. Bölgedeki ve diğer ülkelerdeki hükümetlerin medyanın bağımsızlığını kısıtlamaya yönelik yeni girişimlerinin, tüm uluslararası medya kuruluşları tarafından kınanarak, müdahale, korkutma ve tehditlerin sona erdirilmesi için acil talepte bulunmaları çok doğaldır.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:57
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Katar
  3. Times
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    1. Sosyal medyada Filistin halkına çağrı
    2. Isparta'da kesilen ağacını omuzladı,..
    3. Adana'da dikenli incirle serinliyorlar
    4. Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
    5. Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile..
    6. 'FETÖ'cülerin idamını görürsem çoluk..
    7. Göztepe çıldırdı! Bir transfer daha
    8. Turkcell'den 15 Temmuz'a özel iletişim..
    9. Skandal tişörte tokat gibi cevap!
    10. "Kur'an-ı Kerim'i okuyan güzel..
    11. Östersunds’ta, golleri atan iki..
    12. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı..
    13. Formula 1'de sıradaki durak...
    14. Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
    15. Trafik kazasında traktör ikiye ayrıldı
    16. Suikast timini nasıl yakaladıklarını..
    17. Galatasaraylı taraftardan sosyal..
    18. Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82..
    19. Arap ülkelerinden geri vites!..
    20. Cuntacı hainlere geçit vermeyen..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!