Dönüm noktamız Sevakin adası

Sudan'ın en büyük ikinci üniversitesi olan ve bünyesinde 100 binden fazla öğrenciyi barındıran Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Osman, çeşitli alanlarda akademik iş birliği için geldiği Türkiye'de iki ülke ilişkileriyle ilgili sorularını cevapladı.

Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde büyük bir güven içinde ve hızla ilerlediğini anlatan Osman, bu gelişmelerden Sudan halkı olarak çok memnun olduklarını dile getirdi.

Osman, Sudan halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ziyarette kutlamaların çok daha kapsayıcı olmasını çok istediğini ancak ziyaretin süresinin darlığının buna çok fazla imkan vermediğini ifade etti.

"SUDAN HALKI, ERDOĞAN'A BÜYÜK UMUTLAR BESLİYOR"

Sudan halkının Türkiye'ye büyük umutlarla baktığına dikkati çeken Osman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sudan halkı kendisine büyük umutlar besliyor." diye konuştu.

Son dönemde Türk iş adamlarının özellikle Sudan'ı ziyaret ettiklerine, inşaat ve tarımsal işletmeler kurma alanlarında yatırımlar yaptıklarına vurgu yapan Osman, "Sevakin Adası, Sudan ve Türkiye ilişkileri arasında bir dönüm noktası oluşturacaktır. Tarihsel olarak da Sevakin Adası, Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı, tıpkı Sudan'ın o dönemde Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduğu gibi ve tıpkı bütün İslam aleminin Osmanlı Devleti tarafından temsil edildiği gibi." dedi.

"ÇOK DAHA GENİŞ OLANAKLAR DOĞURACAK"

Sevakin Adası'nın konumunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Osman, "Kızıldeniz'in en önemli bölgesinde bulunuyor ve özellikle Türkiye'nin yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talebiyle adada şu anda hızla yenilenme faaliyetlerine başlanmış durumda. Bu turizmi geliştirecek, her şeyden önemlisi bölgede refahı geliştirecek. Özellikle adanın gelişmesi iki ülke ilişkilerinin daha da hızla birbirine yakınlaşmasını sağlayacak. Şunu bir kez daha söylemekte fayda var. Sevakin Adası ile başlayacak ikili ilişkinin ileride çok daha geniş olanaklar doğuracağını umut ediyoruz ve bu konuda büyük bir iyimserlik taşıyoruz." diye konuştu.

Sudan ile Türkiye arasında Sevakin Adası'yla ilgili varılan mutabakata bazı ülkelerin tepki göstermesine değiner Osman, "Sevakin'de yapılan kesinlikle iki bağımsız ülkenin birbiriyle iş birliği yapmasıdır. Hiçbir bölge ülkesi tarafından sorgulanamaz. " dedi.