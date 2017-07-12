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Donnarumma Milan'da kaldı

İtalya ekibi Milan, genç kalecisi Donnarumma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:06
Donnarumma Milan'da kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, genç kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Donnarumma'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Milan'ın altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen İtalyan file bekçisi, geçen sezon 41 maçta görev yaptı.

Diğer yandan İtalya basınında yer alan haberlerde, adı birçok kulüple anılan Donnarumma'nın yeni sözleşmesi sayesinde yıllık 6 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Donnarumma, geçtiğimiz haftalarda Milan'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirmiş ve bu nedenle eleştirilerin odağı haline gelmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:06
  1. İtalya
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