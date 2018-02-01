Donmak üzere olan 8 kişilik grup kurtarıldı

Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesindeki dağlık alanda 8 kişilik bir grup dağ yürüyüşüne çıktı. Kayalık arazide fazla kar birikmesinden dolayı mahsur kalan dağcıların bulundukları konumdan ayrılamadığı ve donmak üzere oldukları ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, arama kurtarma aracı ve 8X8 paletli amfibik araçla olay yerine gitti. Ekiple birlikte alana giden AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun koordinesinde arama kurtarma ekibi 7 kişiyi iple istasyon kurarak dağda mahsur kaldıkları yerden indirdi. Kalan 1 kişi için arazi şartlarının zorluğu nedeniyle askeri helikopter istendi. Mahsur kalan bir kişi de askeri helikoptere alınarak önce 3.ana jet üssüne, oradan ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Kurtarılan grubun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İHA