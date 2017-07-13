Donla teslim olan teröristler mahkemede şov yapmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde olan darbeci teröristin mahkemeye gelirken üzerinde 'hero' Türkçe anlamı ile 'kahraman' yazan tişört ile gelmesi büyük tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının üçüncü duruşması bugün görüldü. Mahkemeye gelirken suikast timinde görevli olan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'Hero' Türkçe anlamıyla kahraman yazan tişört giymesi büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar don, külot teslim olan teröristlerin üzerinde 'kahraman' yazan tişörtlerle mahkemeye getirilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Vatandaşların bir kısmı ise darbeci teröristlere özel tek tip bir kıyafet oluşturulup başka bir şey giydirilmesine izin verilmemesini istiyor.





