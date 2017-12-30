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Donk o teklifi reddetti!

Galatasaray'da Fernando'nun diz sakatlığı sonrasında takımda kalmasına karar verilen Ryan Donk Göztepe'den ve Konyaspor'dan gelen teklifleri reddetti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:24
Donk o teklifi reddetti!

Tecrübeli futbolcunun, 90 dakika forma giydiği Galatasaray-Bucaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Hollandalı oyuncuyu resmen istediği ortaya çıktı.

Göztepe dışında Konyaspor'dan da teklif alan Donk ise olumsuz yanıt verdi ve 7 Ocak'ta sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılacağını söyledi. (Sabah)

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:24
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