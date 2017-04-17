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Döner ve ayran dağıtarak kutladı!

Rize'nin Pazar ilçesinde döner salonu işleten Hacıfazlıoğlu, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" kararı çıkmasının ardından ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıttı.

Döner ve ayran dağıtarak kutladı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:21

Rize'nin Pazar ilçesinde döner salonu işleten Ali Hacıfazlıoğlu,  Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin camına "Varlığın yeter Reis", "Her şey vatan için", "Bugün menümüz ücretsiz, afiyet olsun" yazılı kartonlar astı.

Referandum sonucundan dolayı ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıtan Hacıfazlıoğlu'nun uygulamasına ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Hacıfazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasında "evet" çıkması halinde halka ücretsiz döner dağıtacağına söz verdiğini, sözünü yerine getirdiğini söyledi.

 

 
Etiketlerhalk oylamasıRİzeÜcretsiz dönerAnadolu Ajansı
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