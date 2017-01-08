''Döner misin'' deyince uçağa atladığı gibi geldi!

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''Döner misin'' diyince...

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Tekrar bizimle olmak ister misin?" sorusuna Carl Medjani, "Trabzon taraftarını unutmadım, seve seve gelirim" yanıtını verdi. Cezayir'li futbolcu uçağa atladığı gibi Türkiye'nin yolunu tutarak Antalya kampına geldi. Muharrem Usta ve Ersun Yanal'la görüşen Medjani, "Bonservis sorunumu kendim çözebilirim" deyince transfer işi kolaylaştı.

Parasını alamadığı için takımdan ayrılmıştı!

Başkan Usta, Medjani'ye geçmişteki alacağını da içinde barındıran yeni bir teklif yapınca anlaşma sağlandı.

Parasını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan Medjani, Trabzonspor'u 285 bin euro alacak ve 2 milyon 235 bin euro tazminat talebiyle FIFA'ya şikayet etmişti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. FIFA, futbolcunun 285 bin euroluk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesini sağlamıştı.

Sezonun ilk yarısında La Liga ekibi CD Leganes'te 10 maça çıkan Medjani, Trabzon'daki 2 sezonunda çıktığı 54 maçta 8 gol atmıştı.