Dondurmak yeterli değil iptal edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararını dondurma teklifine ilişkin “Kuzey Irak’ın geri adımı, önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir” dedi. Bakan Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kosovalı meslektaşı ile gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ve Kosova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Görevine kısa bir süre önce başlayan değerli Behcet kardeşim, ilk ziyaretlerinden birisini Türkiye’ye gerçekleştirdi ve biz bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“FETÖ ile mücadelede kardeş Kosova’yı daha güçlü bir şekilde yanımızda görmeyi istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kosova yönetiminden beklentimiz bürokrasinin azaltılması, şirketlerimize daha fazla sahip çıkılmasıdır.

Birlikte Kosova yönetimiyle Türk firmalarının buradaki yatırım miktarını artıracağız. Biz Kosova ile olan ilişkilerimizi başka ülkelerle olan ilişkilerimize alternatif olarak görmüyoruz. Başka ülkelerle iyi ilişkilerimiz, Kosova politikamızı hiçbir zaman etkilemez, değiştirmez. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Çünkü Kosova halkı, Türkiye için kardeş bir halktır“

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ziyaretine ilişkin bir soruya da Çavuşoğlu, “Kuzey Irak’ın geri adımı, önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir” cevabını verdi. Bu yanlış hesabın Bağdat’a varmadan döndüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Barzani’nin bu hamlesiyle Kürt halkını kendi arkasında birleştireceğini hesapladığını fakat bu adımla Irak’taki Kürtleri böldüğünü belirtti Barzani’nin ayrıca daha fazla hak elde edeceğini iddia ederek bölgedeki Kürtleri kandırdığını ancak gelinen noktada de facto olarak kullandığı hakların bile elinden gittiğini vurgularken, terör örgütü PKK’ya yönelik adımların Irak ile birlikte atılması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Kuzey Irak’taki bazı Kürt partileri ve yönetimden bazılarının terör örgütüne destek vermesini eleştirdi.