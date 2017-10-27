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Maraş dondurmacısından tüm turistlerin intikamını alan Japon
Türkiye'ye gelen bu Japon turist, aldığı dondurmanın parasını verirken Maraş dövme dondurmacısını bir hayli uğraştırıyor.
27 Ekim 2017 Cuma 12:01
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:01
Maraş dondurmacı
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