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Maraş dondurmacısından tüm turistlerin intikamını alan Japon

Türkiye'ye gelen bu Japon turist, aldığı dondurmanın parasını verirken Maraş dövme dondurmacısını bir hayli uğraştırıyor.

27 Ekim 2017 Cuma 12:01
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:01
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