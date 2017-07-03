Dondurarak hayatını kurtardılar

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez'in beyin hasarını azaltmak için doktorlar vücut ısısını kontrollü bir şekilde düşürdü. Tedavi amaçlı yapılan ve terapötik hipotermi adı verilen vücut dondurma işleminin ardından Sönmez bir süre sonra gözlerini açtı. Benzer durumdaki hastaların yüzde 75'inin hayatını kaybettiğini söyleyen Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Candan, Remzi Sönmez'in beyin hücrelerinin daha fazla yara almasının bu sayede önlendiğini belirtti. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Remzi Sönmez, önce etrafındakileri tanımaya başladı, ardından kaslarını hareket ettirmeye ve son olarak da konuşmaya başladı. Prof. Dr. Candan ilerde Sönmez'in tekrar yürümesinin de olası olduğunu belirtiyor.



Hastayı tedavi eden Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Candan, uzun süre beynine oksijen gitmeyen hastaların yüzde 75'inin hayatını kaybettiğini, geri kalan yüzde 25'inin ise kurtulsa bile vücudunda önemli sekeller kaldığını, birçok fonksiyonunu düzgün olarak kullanamadığını belirtti.



"VÜCUT ISISI 32 DERECEYE DÜŞÜRÜLDÜ"



Prof. Dr. Candan, "Remzi Bey bize geldiğinde kalbi atmıyordu. İlk müdahalede bulunduk. Bize gelene kadar geçen zaman 15 dakikadan fazlaydı. Bu gecikmeli bir durumdu doğal olarak. 35 dakikanın üzerinde bir kalp masajı yaptık. Israrla kalbi çalışmadı. 35. dakikada kalbi çalıştırmayı başardık" dedi. Kalp krizi olması nedeniyle kalbin çalışmasının ardından hemen anjiyo yapılan Sönmez'e burada soğutma işlemi uygulandı. Prof. Dr. Candan, beynin oksijensizliğe dayanamadığını ve belirtti ve bu hasarı azaltmak için uyguladıkları terapötik hipotermi yani tedavi amaçlı vücudu dondurma işlemini şöyle anlattı:



"Müdahaleden sonra hasta koma durumu devam etti. Biz beyni korumak amacıyla hemen akabinde 24 saat boyunca vücut ısısını 32-33 dereceye düşürdük. Sonraki 16 saatte de yavaş yavaş ısıttık. Hastanın bilinci kapalı olmaya devam etti. Yavaş yavaş bilinci açıldı, hareketlerini geri kazanmaya başladı. İlerleyen zamanlarda da yürümesi mümkün fakat bu fizik tedaviyle olabilecek bir şey. Uzun süre yattığı için kasların erime durumu var."



"VÜCUT ISISI DÜŞÜNCE BEYİN HÜCRELERİ DAHA AZ ENERJİ HARCIYOR VE SAĞ KALIMLARI ARTIYOR"



Ölen beyin hücrelerinin geri getirelemediğini söyleyen Prof. Dr. Selim Candan, "Buradaki amaç yaralanmış, ölmek üzere olan hücrelerin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak. Yani yaralanmış hücreleri tekrar geriye döndürmek beyinde. Amacımız budur. Kısmen zarar görmüş ama tamamen ölmemiş beyin hücrelerini sağ tutmak amacıyla vücut ısısını düşürüyoruz. Çünkü vücut ısısı düşünce beyin hücreleri daha az enerji harcıyor ve dolayısıyla sağ kalımları artıyor" dedi.



"ABİM YILLARDIR ALKOL VE SİGARA KULLANIYOR"



Remzi Sönmez'in erkek kardeşi olan Nedim Sönmez ise abisinin çok uzun yıllar alkol ve sigara kullandığını söyleyerek herkesi sigara ve alkol konusunda uyardı. Nedim Sönmez, abisi Remzi Sönmez'in operasyondan sonra kilo aldığını, her geçen gün daha iyi olduğunu belirtirken hasta Remzi Sönmez ise doktorlarına teşekkür etti.