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Donanma Komutanı belli oldu!

Donanma Komutanlığı'na Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, FETÖ'nün Donanma'ya kurduğu kumpaslardan olan askeri casusluk davasında yargılanıp, beraat etmişti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:47
Donanma Komutanı belli oldu!

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanlığı'na atandı. Tatlıoğlu, FETÖ'nün 2010'daki askeri casusluk kumpasından beraat etmişti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA REHİN ALINMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rehin alınan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele geçtiğimiz hafta istifasını vermiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, haftalık basın toplantısında istifa haberini duyurmuştu. Veysel Kösele, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından rehin alınan isimler arasındaydı.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ

2 Ağustos tarihli son Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) kuvvet komutanları değiştirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı.

Teamüllere göre göreve oramiral rütbesindeki Kösele'nin gelmesi bekleniyordu. Kösele'nin yerine ise Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı'nın başına getirildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:47
  1. Yüksek Askeri Şura
  2. YAŞ
  3. kuvvet komutanları
  4. Donanma Komutanlığı
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