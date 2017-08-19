Donanma Komutanı belli oldu!

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanlığı'na atandı. Tatlıoğlu, FETÖ'nün 2010'daki askeri casusluk kumpasından beraat etmişti.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA REHİN ALINMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında da rehin alınan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele geçtiğimiz hafta istifasını vermiş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, haftalık basın toplantısında istifa haberini duyurmuştu. Veysel Kösele, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından rehin alınan isimler arasındaydı.



EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ

2 Ağustos tarihli son Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) kuvvet komutanları değiştirilmiş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun yerine koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı.



Teamüllere göre göreve oramiral rütbesindeki Kösele'nin gelmesi bekleniyordu. Kösele'nin yerine ise Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı'nın başına getirildi.