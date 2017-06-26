Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Donald Trump'tan 'vize yasağı' kararına ilişkin ilk açıklama

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Müslüman 6 ülkeye yönelik vize yasağına ilişkin kararının ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. ABD Başkanı Trump kararı, "Kesin bir zafer" ifadesiyle değerlendirdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:06
Donald Trump'tan 'vize yasağı' kararına ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararının "ulusal güvenlik açısından açık bir zafer" olduğunu savundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Yüksek Mahkeme kararının ardından vize yasağıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Trump, vize yasağının belli koşullar altında önünü açan mahkeme kararını, "Bugün oybirliğiyle alınan Yüksek Mahkeme kararı ulusal güvenliğimiz için açık bir zaferdir. Bu karar, terör eğilimli 6 ülkeden seyahatin ve mültecilerin girişinin askıya alınmasına büyük oranda izin veriyor." sözleriyle değerlendirdi.

Kararın oybirliğiyle alınmasına vurgu

ABD Başkanı olarak görevinin, "ülkeyi tehditlerden korumak" olduğunu ifade eden Trump, Yüksek Mahkeme'deki kararın 9 üyenin tamamının imzasıyla alınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayla, Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ve ABD Mülteci Programı'nın 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin belli koşullar altında uygulanabilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, davayla ilgili ilk sözlü savunmaların ekim ayındaki duruşmada alınacağı belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:06
  1. Suriye
  2. Saray
  3. İran
  4. Sudan
  5. Somali
  6. Libya
  7. Yemen
  8. Beyaz Saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin deli başkanı "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem"
    1. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    2. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    3. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    4. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    5. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    6. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    7. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    8. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    9. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    10. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    11. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    12. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    13. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    14. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    15. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    16. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    17. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    18. Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde..
    19. Kucağında topla cesedi izledi
    20. O ülkeler ortak sınır protokolü imzaladı
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…