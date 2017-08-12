Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Donald Trump'tan Venezuela'ya 'askeri müdahale' mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella için 'askeri seçeneğin' izlenebileceğini söyledi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:27
Donald Trump'tan Venezuela'ya 'askeri müdahale' mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella konusunda pek çok seçenekleri olduğunu, askeri seçeneğin kesinlikle izlenebilecek bir yol olduğunu söyledi.

​Trump, "Dünyanın bize uzak bölgelerinde askerlerimiz var fakat Venezuella bize uzak değil, çok yakınımızda. İnsanlar orada acı çekiyor ve ölüyor. Askeri seçenek dahil birçok seçeneğimiz var" dedi.

AYLARDIR VENEZUELA'DA PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Venezuella'da bir süredir Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı eylemler gerçekleşiyordu. Venezuella hükümeti, ülkedeki eylemlerin ABD destekli olduğunu belirterek ABD yaptırımlarına karşı sert bir tutum izliyordu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:27
  1. abd
  2. Venezuella
  3. nicolas maduro
  4. trump
  5. donald trump
  6. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 kaçak göçmen yakalandı
    1. 86 kaçak göçmen yakalandı
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
    3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
    4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
    5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
    6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
    7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
    8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
    9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
    10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
    11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
    12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
    14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
    15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
    16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
    17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
    18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
    19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
    20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması