Donald Trump'tan Venezuela'ya 'askeri müdahale' mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella konusunda pek çok seçenekleri olduğunu, askeri seçeneğin kesinlikle izlenebilecek bir yol olduğunu söyledi.

​Trump, "Dünyanın bize uzak bölgelerinde askerlerimiz var fakat Venezuella bize uzak değil, çok yakınımızda. İnsanlar orada acı çekiyor ve ölüyor. Askeri seçenek dahil birçok seçeneğimiz var" dedi.

AYLARDIR VENEZUELA'DA PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Venezuella'da bir süredir Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı eylemler gerçekleşiyordu. Venezuella hükümeti, ülkedeki eylemlerin ABD destekli olduğunu belirterek ABD yaptırımlarına karşı sert bir tutum izliyordu.