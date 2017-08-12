Donald Trump'tan Venezuela'ya 'askeri müdahale' mesajı!
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella için 'askeri seçeneğin' izlenebileceğini söyledi.12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:27
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella konusunda pek çok seçenekleri olduğunu, askeri seçeneğin kesinlikle izlenebilecek bir yol olduğunu söyledi.
Trump, "Dünyanın bize uzak bölgelerinde askerlerimiz var fakat Venezuella bize uzak değil, çok yakınımızda. İnsanlar orada acı çekiyor ve ölüyor. Askeri seçenek dahil birçok seçeneğimiz var" dedi.
AYLARDIR VENEZUELA'DA PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR
Venezuella'da bir süredir Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı eylemler gerçekleşiyordu. Venezuella hükümeti, ülkedeki eylemlerin ABD destekli olduğunu belirterek ABD yaptırımlarına karşı sert bir tutum izliyordu.