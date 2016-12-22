Donald Trump'tan 'ulusal ticaret' hamlesi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçişini yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ilk "Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi"nin kurulduğu duyuruldu.



"Ulusal Ticaret Konseyinin kurulması, başkan seçilen Trump'ın Amerikan sanayisini tekrar büyük hale getirmek ve her Amerikalıya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağlamaktaki kararlılığını gösteriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, California Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Peter Navarro'nun konseye liderlik edeceği bildirildi.



Açıklamada, Çin karşıtı duruşuyla tanınan akademisyen Navarro'nun, ileriyi gören bir ekonomist olarak ticaret açığını düşürecek, büyümeyi hızlandıracak ve istihdamın ülkeden ayrılmasını önleyecek ticaret politikaları üreteceği ifade edildi.



"Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır"

Trump ise Navarro hakkında şunları kaydetti:



"Yıllar önce, Navarro'nun Amerika'nın ticaret sorunları hakkında yazdığı kitaplarından birini okudum. Araştırmalarının ve argümanlarının netliğinden ve bütünlüğünden çok etkilendim. Navarro, küreselleşmenin Amerikan işçilerine zararını çok iyi belgeledi ve orta sınıfımızı yeniden güçlendirmek için izleyeceğimiz yolu inşa etti."



Beyaz Saray çatısı altında faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyinin ayrıca yerli üretimi destekleyecek "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" (Buy America, Hire America) adlı bir program başlatacağı duyurulan açıklamada, programın Donald Trump'ın ekonomik vaatlerini yerine getirmesinde önemli rol oynayacağı bilgisi paylaşıldı.



Trump yönetimi altında ilk kez faaliyet gösterecek Ulusal Ticaret Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Ulusal Ekonomi konseyleriyle Beyaz Saray'daki üçüncü danışman ekibi olacak.



Milyarder Carl Icahn'i danışman seçti

Trump'ın ekibi, ayrı bir açıklamayla milyarder Wall Street yatırımcısı Carl Icahn'in başkana regülasyon reform konusunda danışmanlık yapacağını bildirdi.



Amerika'nın en başarılı iş adamlarından Icahn'in Trump'ın ilk destekçilerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirketlerin büyümesi ve başarılı olması için neye ihtiyaç duyduğu konusunda ilk elden edindiği bilgiler Icahn'i, Trump'ın 'Önce Amerika' temalı ekonomi politikalarını geliştirmekte güvenilir bir ses yapıyor. Icahn, Amerikalı girişimcilerin istihdamı öldüren ve ekonomik büyümeyi bastıran regülasyonlardan kurtulmalarına yardım edilmesinde bir lider olacak." ifadeleri kullanıldı.