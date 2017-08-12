Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Donald Trump'tan sürpriz damat hamlesi

Trump, İsrail-Filistin barış sürecinin tekrar başlaması ve görüşmelerde bulunmak üzere aralarında damadının da bulunduğu 3 üst düzey yetkiliyi bölgeye göndereceği bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:02
Donald Trump'tan sürpriz damat hamlesi

Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamada, Trump’ın bir süredir Kudüs’teki kutsal mekanlar üzerine çıkan gerginliğin sakinleşmiş olmasını, İsrail ve Filistin arasındaki görüşmeleri tekrar başlatmak için bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin başlatılması konusunda bölgenin nabzını tutmak üzere Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Trump’ın Uluslararası Görüşmeler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell’ın yakın bir zamanda bölgedeki liderlerle görüşmeye gidecekleri kaydedildi.

Söz konusu yetkililerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Filistin ve İsrail liderleri ile görüşecekleri vurgulanan açıklamada, "Trump, Harem-i Şerif üzerine çıkan son krizden sonra Kudüs’te sükunetin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması görüşmelere devam etmek ve yönetiminin ilk zamanlarında peşinde olduğu barış sürecini tekrar başlatmak için bir fırsat ortaya çıkarmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Geçen ay İsrail’in Mescid-i Aksa’ya metal dedektör yerleştirmesiyle Kudüs’te protestolar başlamış ve İsrail polisinin Filistinli protestoculara şiddet uygulaması ile gerginlik tırmanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:02
  1. İsrail
  2. filistin
  3. beyaz saray
  4. bölge
  5. dfonald trump
  6. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    86 kaçak göçmen yakalandı
    1. 86 kaçak göçmen yakalandı
    2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
    3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
    4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
    5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
    6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
    7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
    8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
    9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
    10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
    11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
    12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
    13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
    14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
    15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
    16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
    17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
    18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
    19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
    20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması