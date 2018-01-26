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Donald Trump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı İslam karşıtı paylaşımlarla ilgili olarak istenirse özür dileyeceğini söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 10:57
Donald Trump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden aşırı sağcı İngiliz bir grubun İslam karşıtı mesajlarını yeniden paylaşmış ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.

ÖZÜR DİLEYEBİLİRİM

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Trump'a ITV'ye verdiği röportajda bu konu soruldu. Trump, konuyla ilgili olarak istenildiği takdirde özür dileyebileceğini belirtti.

Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:57
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