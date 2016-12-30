Donald Trump'tan 'Rusya' hamlesi: Toplanıyoruz!

ABD, seçimlerdeki 'siber saldırı' iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomat hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre veren ABD, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilciliklerini de kapattı. ABD Başkanı Obama, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alınacağını söyledi.



ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceğini bildirdi.



Trump, yazılı açıklamasında, "Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanı. Yine de ülkemizin ve büyük halkımızın çıkarları için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkında güncel bilgi almak için istihbarat topluluğunun liderleriyle bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı.



ABD: Yarına kadar temsilcilikleri boşaltın

Ayrıca Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılması talep edildi.



ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı.



Washington ve San Francisco'daki 35 diplomatın sınır dışı kararının Rus yetkililerine iletildiğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı da alınan yaptırım kararlarının "seçimlere siber saldırı" ve "Amerikalı diplomatlara taciz" iddialarının karşılığı olduğunu vurguladı.



