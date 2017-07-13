Donald Trump'tan Putin'e çağrı!

G20 Zirvesi'nden sonra ABD'ye dönen Trump, CBN kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN İYİ ANLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Trump; Putin ile iyi anlaştıklarından bahsederek, "Çok iyi anlaştığımızı ve bunun kötü değil iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar, ‘Aman, onlar iyi geçinmemeli’ diyor. Bunlar kim, bunu kim söylüyor? Ben, çok ama çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Biz, iki büyük nükleer gücüz” diye konuştu.

"DİYALOĞA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, Rusya’yla diyalog kurmanın önemine de vurgu yaparak, “Ve eğer diyalog kurmasak bu, ülkemiz ve onların ülkesi için çok sorun yaratacak. Diyaloğa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi.