Donald Trump'tan o belgeye onay çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongredeki Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına izin verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi eski Başkanı Devin Nunes ve ekibi tarafından hazırlanan 4 sayfalık gizli belgenin gizliliğini kaldırdı.

Amerikan kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve içeriğinde Rusya soruşturması bağlamında "asılsız kanıtlar kullandığı" gerekçesiyle FBI'ın suçlandığı belge, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

FBI "soruşturmayı suistimal etmekle" suçlanıyor

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

Belgenin gizliliğini kaldıran Trump, FBI üst düzey yöneticilerini "kurumu siyasallaştırmakla" suçlarken, Adalet Bakanlığı nezdinde Rusya soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmaların ise Cumhuriyetçi Partiye zarar verdiğini öne sürdü.

Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, emekli olacağı mart ayını beklemeden geçen hafta mevcut görevinden ayrılma kararı almıştı.

TRUMP'TAN OLAY TWEET

Başkan Donald Trump Cuma sabahı Twitter’da şu mesajı paylaştı: “FBI ve Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililer ve soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar!”

Demokratlar başta olmak üzere diğer bazı kesimlerden gelen eleştirilere göre, hazırlanan belgede, gizli bilgiler, Rusya soruşturmasında siyasi önyargı olduğunu iddia etme amacıyla oldukça seçici bir şekilde kullanılmış.

Demokrat Partili üyeler de konuyla ilgili kendi raporlarını hazırladılar. Ancak bu raporun yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.

Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Cumhuriyetçiler’i, siyaseti hukukun üstünlüğüne tercih ettikleri gerekçesiyle eleştirdi ve belgeyi kınadı. Schumer ve Pelosi, Nunes’in komisyondaki görevinden de alınması için çağrıda bulundu.

FBI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

FBI Çarşamba günü yaptığı açıklamada, belgenin doğruluğu hakkında çok derin endişelerinin bulunduğunu ve komisyonda oylanmadan önce 4 sayfalık belgeyi incelemek için çok kısıtlı imkanları olduğunu belirtmişti.

Amerika’nın Sesi’ne isminin gizli kalması koşuluyla konuşan eski bir FBI üyesi, raporun açıklanmasının FBI’ın itibarını zedeleyeceğini belirtti.

Eski FBI yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi: “Siyasetçiler kendi çıkarları için bu tarz kurumlara saldırdığında, halkın kurumlara olan güvenini sarsıyor. Halk kendi kendine, ‘Belki FBI taraf tutuyor, belki CIA de öyle. Beki hükümete de güvenemeyiz’ diye düşünüyor.”



Komisyon Başkanı Nunes ise, FBI’ın itirazlarını “yapay” olarak nitelendirdi.

Nunes yaptığı açıklamada şunları söyledi: “FBI, Kongre ve mahkemelerde yaptıkları sunumlarda, önemli bilgileri dahil etmeme konusuna oldukça aşina. Ayrıca, yapılan suistimaller konusundaki bilgileri yetkileri dahilindeki sınıra kadar halka açmak isterlerse seviniriz. Bunların dışında, üst düzey yetkililerin doğrulanmamış bilgileri hukuki bir belgede kullanarak, siyasi bir kampanyaya karşı istihbarat araştırması yapmakta kullandıkları oldukça açık. Doğrular ortaya çıkınca, istihbarat örgütlerimiz ve hukuk organlarının bu şekilde olduğu gibi bir daha asla kötü amaçla kullanılmaması için gereken adımları atmaya başlayabiliriz.”

Amerika'nın Sesi sitesinde yer alan habere göre; Başkan Trump Cuma günü yazdığı ikinci Twitter mesajnda da, muhafazakar bir adeleti izleme örgütünün söylediklerini paylaştı: “Hillary Clinton ve Demokrat Parti, GPS Fusion’a para vererek Trump karşıtı bir dosya hazırlattı ve bu Obama Yönetimini destekleyenler tarafından yargıyı ikna etmek için kullanıldı. Bu her türlü şekikde Trump’ın ekibini izlemek içindi.”