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Donald Trump'tan o belgeye onay çıktı!

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Başkan Trump, gizli bilgileri içeren ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun hazırladığı iç yazışma belgesinin yayınlanması için onay verdi. Belgenin gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:39
Donald Trump'tan o belgeye onay çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongredeki  Cumhuriyetçilerin kaleme aldığı ve "Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk  faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı" iddiasıyla Federal  Soruşturma Bürosunun (FBI) suçlandığı gizli belgenin kamuoyuna açılmasına izin  verdiği bildirildi. 

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, ABD Temsilciler  Meclisi İstihbarat Komitesi eski Başkanı Devin Nunes ve ekibi tarafından  hazırlanan 4 sayfalık gizli belgenin gizliliğini kaldırdı.

Amerikan kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve içeriğinde Rusya  soruşturması bağlamında "asılsız kanıtlar kullandığı" gerekçesiyle FBI'ın  suçlandığı belge, soruşturmaya ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde  getirdi.

FBI "soruşturmayı suistimal etmekle" suçlanıyor

Daha önce Rusya soruşturmasını yürüten ABD Temsilciler Meclisi  İstihbarat Komitesinde derlenen belgede FBI, Trump'ın eski dış politika danışmanı  Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin süreci  yanlış yönlendirmek ve suistimal etmekle suçlanıyor.

Belgenin gizliliğini kaldıran Trump, FBI üst düzey yöneticilerini  "kurumu siyasallaştırmakla" suçlarken, Adalet Bakanlığı nezdinde Rusya  soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmaların ise Cumhuriyetçi Partiye zarar  verdiğini öne sürdü.

Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale  ettiği iddiasıyla başlatılan Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce  yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump  tarafından kovulması olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak  17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, emekli olacağı mart ayını  beklemeden geçen hafta mevcut görevinden ayrılma kararı almıştı.

TRUMP'TAN OLAY TWEET

Başkan Donald Trump Cuma sabahı Twitter’da şu mesajı paylaştı: “FBI ve Adalet Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililer ve soruşturma ekibi, saygıdeğer soruşturma sürecini Demokratların lehine, Cumhuriyetçilerin aleyhine siyasallaştırdılar. Bunlar kısa bir süre önce düşünülemezdi bile. Alt mevkidekiler harika insanlar!”

Demokratlar başta olmak üzere diğer bazı kesimlerden gelen eleştirilere göre, hazırlanan belgede, gizli bilgiler, Rusya soruşturmasında siyasi önyargı olduğunu iddia etme amacıyla oldukça seçici bir şekilde kullanılmış.

Demokrat Partili üyeler de konuyla ilgili kendi raporlarını hazırladılar. Ancak bu raporun yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.

Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Cumhuriyetçiler’i, siyaseti hukukun üstünlüğüne tercih ettikleri gerekçesiyle eleştirdi ve belgeyi kınadı. Schumer ve Pelosi, Nunes’in komisyondaki görevinden de alınması için çağrıda bulundu.

FBI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

FBI Çarşamba günü yaptığı açıklamada, belgenin doğruluğu hakkında çok derin endişelerinin bulunduğunu ve komisyonda oylanmadan önce 4 sayfalık belgeyi incelemek için çok kısıtlı imkanları olduğunu belirtmişti.

Amerika’nın Sesi’ne isminin gizli kalması koşuluyla konuşan eski bir FBI üyesi, raporun açıklanmasının FBI’ın itibarını zedeleyeceğini belirtti.

Eski FBI yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi: “Siyasetçiler kendi çıkarları için bu tarz kurumlara saldırdığında, halkın kurumlara olan güvenini sarsıyor. Halk kendi kendine, ‘Belki FBI taraf tutuyor, belki CIA de öyle. Beki hükümete de güvenemeyiz’ diye düşünüyor.”

Komisyon Başkanı Nunes ise, FBI’ın itirazlarını “yapay” olarak nitelendirdi.

Nunes yaptığı açıklamada şunları söyledi: “FBI, Kongre ve mahkemelerde yaptıkları sunumlarda, önemli bilgileri dahil etmeme konusuna oldukça aşina. Ayrıca, yapılan suistimaller konusundaki bilgileri yetkileri dahilindeki sınıra kadar halka açmak isterlerse seviniriz. Bunların dışında, üst düzey yetkililerin doğrulanmamış bilgileri hukuki bir belgede kullanarak, siyasi bir kampanyaya karşı istihbarat araştırması yapmakta kullandıkları oldukça açık. Doğrular ortaya çıkınca, istihbarat örgütlerimiz ve hukuk organlarının bu şekilde olduğu gibi bir daha asla kötü amaçla kullanılmaması için gereken adımları atmaya başlayabiliriz.”

Amerika'nın Sesi sitesinde yer alan habere göre; Başkan Trump Cuma günü yazdığı ikinci Twitter mesajnda da, muhafazakar bir adeleti izleme örgütünün söylediklerini paylaştı: “Hillary Clinton ve Demokrat Parti, GPS Fusion’a para vererek Trump karşıtı bir dosya hazırlattı ve bu Obama Yönetimini destekleyenler tarafından yargıyı ikna etmek için kullanıldı. Bu her türlü şekikde Trump’ın ekibini izlemek içindi.”

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:39
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