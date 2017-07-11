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Donald Trump'tan Musul açıklaması

Irak ordusunun Musul'u üç yıl sonra terör örgütü DEAŞ'tan kurtarması ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, örgütün günlerinin sayılı olduğunu söyledi. Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor" dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 09:37
Donald Trump'tan Musul açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını "uzun süren bir kabustan uyanma" olarak niteledi.

Musul'un kurtarılması operasyonunda sağlanan başarıdan dolayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak ordusunu tebrik eden Trump, "DEAŞ'ın zalimce katlettiği binlerce Iraklının ve DEAŞ'tan sıkıntı çeken milyonlarca Iraklının yasını tutuyoruz. Ülkelerinde hayatı normale döndürmek için hayatlarını kaybeden kahraman askerleri için Irak halkının ve Peşmerge'nin acılarını paylaşıyoruz ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Irak güvenlik güçlerinin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Trump, başkanlığının ilk 6 ayında DEAŞ'la mücadele konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerine değindi.

Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor. DEAŞ'ın tamamen yok edilmesine çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:37
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