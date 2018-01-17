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Donald Trump'tan kritik hamle! İlk yılında coştu

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki ilk yılında vergi oranlarını indirme planıyla New York borsası, yatırımcılara kazandırdı ve endeksler bu dönemde rekor üstüne rekor kırdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
Donald Trump'tan kritik hamle! İlk yılında coştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de kurumlar vergisi oranını indirme planıyla ABD'li  firmaların gelirlerinin artış göstermesi beklenirken, yatırımcıların Amerikalı  şirketlerin hisselerine yönelik talebi de arttı.
 
New York borsasında endeksler, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkanlık  koltuğuna oturmasıyla 12 Ocak 2018'e kadar yüzde 22 ila yüzde 31 arasında artış  kaydetti.
 
AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu tarihler arasında  Dow Jones Sanayi Endeksi 19.827 puandan 25.803 puana tırmanarak yüzde 30,1 artış  gösterirken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi 2.271 puandan 2.786 puana  yükselerek yüzde 22,7, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5.555 puandan 7.261 puana  ulaşarak yüzde 30,7 kazanç sağladı.
 
İLK 40 GÜNDE ENDEKSLER YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE YÜKSELDİ
 
Başkanlık koltuğundaki ilk ciddi testini 28 Şubat 2017'de ABD  Kongresi'ne veren Trump, buradaki konuşmasında, şirketlerin ABD'ye milyarlarca  dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını  vurguladı.
 
Trump'ın Kongre'ye hitabından kısa bir süre sonra New York borsasında  endeksler rekor seviyeye ulaştı. 1 Mart 2017'de Dow Jones Sanayi Endeksi 21 bin  puanın, S&P 500 Endeksi 2 bin 400 puanın ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5 bin 900  puanın üzerine tırmandı.
 
20 Ocak-1 Mart 2017 döneminde Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk 40  gününde, endeksler yüzde 5'in üzerinde prim yaptı. Söz konusu dönemde Dow Jones  Sanayi Endeksi yüzde 6,5, S&P 500 Endeksi yüzde 5,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi  yüzde 6,3 yükseldi.
 
NİSAN-EYLÜL DÖNEMİ
 
Trump hükümeti, nisan ayından itibaren halk arasında "Obamacare"  olarak bilinen sağlık reformunun iptaline odaklanırken, vergi reformunu ikinci  sıraya attı.
 
Seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden olan kurumlar vergisi  oranını indirme planına Trump'ın yeterli önemi vermediğini düşünen yatırımcıların  risk iştahları, 2017'nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde azaldı.
 
Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, Nisan-Temmuz 2017 döneminde dalgalı  bir seyir izlerken, endeksler ancak eylül ayından itibaren yükseliş trendine  girebildi.
 
Obamacare'in iptalini gerçekleştirmekte başarılı olamayan Trump  hükümeti, eylül ayından itibaren vergi reformuna odaklandı.
 
Trump'ın öncelikli hedefi 2017 sona ermeden ABD'nin yaklaşık 30 yıllık  vergi sistemini değiştirmekti. Trump hükümeti, vergi reformunu Kongre'den  geçirebilmek için Cumhuriyetçi Parti içindeki ayrılıklar ve Demokrat Parti'deki  farklı görüşlerle mücadele etmek zorunda kaldı.

KASIMDAN SONRA YENİ REKORLAR GELDİ
 
Yatırımcılar, 2017 bitmeden vergi reformunun yasalaşma ihtimalini  güçlü görürken, S&P 500 Endeksi 21 Kasım'da 2 bin 600, Nasdaq Teknoloji Endeksi  28 Kasım'da 6 bin 900, Dow Jones Sanayi Endeksi de 30 Kasım'da 24 bin barajını  aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı.
 
Vergi reformu yasa tasarısı, 20 Aralık'ta ABD Kongresi'nde kabul  edilmesinin ardından 22 Aralık'ta Trump tarafından imzalandı ve yasalaştı.  Böylece Trump, seçim vaatlerinin en önemlilerinden biri olan vergi reformunu  Beyaz Saray'daki ilk yılını doldurmasına yakın gerçekleştirmiş oldu.
 
ABD'de kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indirecek  vergi reformunun yasalaşmasının ardından New York borsasındaki endeksler,  yükselmeye devam etti ve 2017'yi güçlü bir şekilde tamamladı.
 
New York borsası 2018'e de yükselerek başladı. S&P 500 Endeksi 3  Ocak'ta 2 bin 700 puanın, Dow Jones Sanayi Endeksi 4 Ocak'ta 25 bin puanın,  Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5 Ocak'ta 7 bin 100 puanın üzerine çıkarak yeni  rekorlar kırdı.
 
Böylece Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017 ile 12  Ocak 2018 döneminde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 30,1, Standard & Poor's 500  (S&P 500) Endeksi yüzde 22,7 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 30,7 kazanç  sağlamış oldu.
 
TRUMP, OBAMA'NIN GERİSİNDE KALDI
 
New York borsasının rekor seviyeye ulaşması konusunda Trump'ın sık sık  sosyal medyadan paylaşım yapması dikkati çekti.
 
Trump, 7 Ocak'ta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Borsa, sadece  rekor kırarak değil, istihdam da yaratarak ülkemize katkıda bulunuyor" ifadesini  kullanırken, 4 Ocak'ta da "Borsa, yeni bir rekor kırdı. Obama, bu rakamları  yakalasaydı dünyadaki en büyük haber olurdu." yorumunda bulundu.
 
Öte yandan, New York borsasının performansı, Trump'ın ilk yılında  selefi Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki ilk yılına kıyasla geride kaldı.
 
ABD ekonomisinin gerilediği ve küresel finansal krizin en ağır  hissedildiği dönemde ABD Başkanı olan Obama'nın ilk yılında, S&P 500 ve Nasdaq  Teknoloji endeksleri, Trump'ın ilk yılına kıyasla çok daha iyi bir performans  sergilemişti. 20 Ocak 2009 ila 15 Ocak 2010 dönemindeki ilk yılda Dow Jones  Sanayi Endeksi yüzde 28, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi yüzde 33,8 ve  Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 50,5 kazanç sağlamıştı.
 
ABD DOLARI GERİLEDİ, ALTIN VE DEVLET TAHVİLİ FAİZİ YÜKSELDİ
 
Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında Amerikan doları gerilerken,  altın ve 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yükseliş kaydetti.
 
Buna göre, 20 Ocak 2017-12 Ocak 2018 döneminde, altının ons fiyatı  1.204 dolardan 1.334 dolara yükselerek yüzde 10,8 artış gösterdi. Söz konusu  dönemde 10 yıllık ABD devlet tahviligetirisi de yüzde 2,467 seviyesinden yüzde  2,550 seviyesine yükselerek 3,36 puan arttı.
 
Aynı dönemde Amerikan dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini,  Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine  karşı değerini ölçen "Uluslararası DolarEndeksi" yüzde 9,9 değer kaybederek  100,69'dan 90,73'e geriledi.
 
Bu dönemde ABD doları, İngiliz sterlinine karşı yüzde 9,9 değer  kaybederek 0,7284, euroya karşı yüzde 12,2 azalarak 0,8206 ve Japon yenine karşı  yüzde 3,1 gerileyerek 111,04 oldu. Amerikan doları Türk lirasına karşı da yüzde  0,45 gerileyerek 3,7655'ten 3,7483 seviyesine geriledi.
 
Amerikan dolarının diğer para birimlerine göre değerinin düşmesi,  ABD'nin ihracat hacmini artırarak ülkenin ticaret açığını düşürmek isteyen Trump  için olumlu bir gelişme oldu. Trump, başkanlık koltuğundaki ilk 100 gününde ABD  dolarının diğer para birimlerine karşı çok güçlü olduğunu belirtmişti.
 
20 Ocak 2017-12 Ocak 2018 döneminde dünya genelinde en yaygın  kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 55,49 dolardan 69,87  dolara yükselerek yüzde 26 arttı.
 
ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da bu dönemde  52,42 dolardan 64,30 dolara tırmanarak yüzde 22,7 yükseldi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
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